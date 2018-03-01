ООН: 65 процентов сегодняшних первоклассников будут иметь профессии, которых еще не существует

Эти и другие проблемы сегодня обсуждали участники конференции, которая была организована под эгидой международной школы ООН. Двухдневная конференция проходит в зале Генеральной Ассамблеи ООН. Для участия в ней съехались школьники старших классов из многих стран мира, в том числе из Германии, Бельгии, Китая и Японии. Перед участниками конференции выступила первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, которая заявила, что мир находится на пороге четвертой индустриальной революции, сообщается на сайте ООН.

«Стремительный технологический прогресс глубоко меняет все вокруг – и то, как мы живем, как работаем и взаимодействуем. В новую эру социальных сетей и цифровых технологий мы все переживаем революционные изменения в том, как мы общаемся и связываемся друг с другом», - заявила Амина Мохаммед.

В одном из последних докладов Генерального секретаря ООН отмечается, что к концу 2017 года во всем мире насчитывалось 2,41 млрд. пользователей социальных сетей. Эти сети продолжают стремительно расширяться.

«По большому счету новые технологии и инновации способствуют улучшению жизни людей. Они играют важную роль в наших усилиях по достижению Целей устойчивого развития, порождают новые возможности для построения процветающего и устойчивого будущего для всех», - добавила первый заместитель Генерального секретаря ООН.

Участники конференции подчеркнули, что сегодня появились «умные машины», которые опережают людей в решении сложных, но крайне узких задач с использованием заданных правил. Взяв на себя рутинные элементы работы, эти машины или роботы позволят людям выполнять более творческие производственные задачи.