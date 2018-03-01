Исследование: в большинстве эстонских соляриев сила излучения превышает норму

В ходе исследования, проведенного Департаментом здоровья в эстонских салонах красоты, было выявлено, что в 18 из 20 соляриев сила излучения превышает норму, пишет Postimees.
Сила ультрафиолетового излучения не должна превышать допустимые 0,3 W/м2. Однако, по данным исследования 2016 года, это значение было превышено в 18 устройствах из 20. Данные 2017 года показывают, что эта тенденция никуда не исчезла. В связи с этим Департамент здоровья напоминает, что солярии не являются безопасной альтернативой естественному загару. И солнечное излучение, и ультрафиолетовые лучи в солярии могут повредить кожу.
Ультрафиолетовое излучение входит в число канцерогенных. Использование солярия может спровоцировать меланому или карциному, особенно если посещение солярия началось с раннего возраста.