Исследование: в большинстве эстонских соляриев сила излучения превышает норму

Сила ультрафиолетового излучения не должна превышать допустимые 0,3 W/м2. Однако, по данным исследования 2016 года, это значение было превышено в 18 устройствах из 20. Данные 2017 года показывают, что эта тенденция никуда не исчезла. В связи с этим Департамент здоровья напоминает, что солярии не являются безопасной альтернативой естественному загару. И солнечное излучение, и ультрафиолетовые лучи в солярии могут повредить кожу.