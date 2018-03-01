«Путин», «Песец», «Бездна»: россияне ищут названия для новой ракеты, подлодки и пушки

На данный момент безымянными остаются два новых вида стратегического оружия России - крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой и беспилотный подводный аппарат. Кроме того, название можно придумать и новейшему лазерному оружию.

"Тем, кто интересуется военной техникой, хотел бы предложить, попросил бы, чтобы они предложили название этой новой технике", - сказал президент РФ, представляя новое вооружение РФ, отметив, что предложения можно оставлять на сайтах Министерства обороны.

В Минобороны уже откликнулись, пообещав в ближайшее время запустить голосование.

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В ближайшее время на сайте Минобороны России будет запущено голосование по выбору наименований новейших образцов российского вооружения, представленных Президентом РФ В.В. Путиным в ходе ежегодного послания к Федеральному Собранию Российской Федерации pic.twitter.com/pAtjMmjIQr — Минобороны России (@mod_russia) March 1, 2018

Помощник президента России Владислав Сурков уже предложил назвать одну из новых систем вооружения в честь убитого бойца самопровозглашенной ДНР Михаила Толстых. "Я хочу принять участие [в конкурсе] на название систем вооружения. "Гиви", потому что есть такой герой Донбасса", - сказал Сурков.

"Гиви" - позывной Михаила Толстых, командира одного из подразделений донбасского ополчения "Сомали". Он погиб год назад в Макеевке. По предварительным данным, его рабочий кабинет обстреляли из огнемета "Шмель". В ДНР считают, что за этим и другими убийствами полевых командиров стоит глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексей Петров.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила назвать ракету просто - "Володя".

Предлагаю назвать 'Володя'. Новейшая ракета 'Володя'. И по-русски, и вежливо, и с юмором, и с намеком. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 1, 2018

Декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков предложил назвать ракету еще проще и доступнее - "Путин".

К вопросу о названиях. А не назвать ли новую ракету просто - "Путин"? Ведь название тоже должно вызывать трепет. — Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) March 1, 2018

В Сети кое-кто призвал вложить в названия нового оружия своего рода послания и окрестить ракету "Подкидыш".

Ракету "Подкидыш" назвать, так сказать подарок нашим западным "партнёрам" 😀 — пчаньчик (@Sisiltum) March 1, 2018

Еще вариант для названия - "Паритет", так как в этом случае и на английском смысл будет понятным.

Довольное распространенное предложение для названия ракеты - "Песец" и различные вариации. Еще звучные смысловые варианты - "Пустыня" и "Бездна"