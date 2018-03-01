«Путин», «Песец», «Бездна»: россияне ищут названия для новой ракеты, подлодки и пушки

В ответ на предложение президента России помочь Минобороны РФ придумать название для новейших систем вооружения России, которые Владимир Путин представил во время оглашения своего послания Федеральному собранию, россияне стали оглашать свои варианты, передает Newsru.
На данный момент безымянными остаются два новых вида стратегического оружия России - крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой и беспилотный подводный аппарат. Кроме того, название можно придумать и новейшему лазерному оружию.
"Тем, кто интересуется военной техникой, хотел бы предложить, попросил бы, чтобы они предложили название этой новой технике", - сказал президент РФ, представляя новое вооружение РФ, отметив, что предложения можно оставлять на сайтах Министерства обороны.
В Минобороны уже откликнулись, пообещав в ближайшее время запустить голосование.
Уважаемые подписчики!— Минобороны России (@mod_russia) March 1, 2018
В ближайшее время на сайте Минобороны России будет запущено голосование по выбору наименований новейших образцов российского вооружения, представленных Президентом РФ В.В. Путиным в ходе ежегодного послания к Федеральному Собранию Российской Федерации pic.twitter.com/pAtjMmjIQr
Помощник президента России Владислав Сурков уже предложил назвать одну из новых систем вооружения в честь убитого бойца самопровозглашенной ДНР Михаила Толстых. "Я хочу принять участие [в конкурсе] на название систем вооружения. "Гиви", потому что есть такой герой Донбасса", - сказал Сурков.
"Гиви" - позывной Михаила Толстых, командира одного из подразделений донбасского ополчения "Сомали". Он погиб год назад в Макеевке. По предварительным данным, его рабочий кабинет обстреляли из огнемета "Шмель". В ДНР считают, что за этим и другими убийствами полевых командиров стоит глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексей Петров.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила назвать ракету просто - "Володя".
Предлагаю назвать 'Володя'. Новейшая ракета 'Володя'. И по-русски, и вежливо, и с юмором, и с намеком.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 1, 2018
Декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков предложил назвать ракету еще проще и доступнее - "Путин".
К вопросу о названиях. А не назвать ли новую ракету просто - "Путин"? Ведь название тоже должно вызывать трепет.— Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) March 1, 2018
В Сети кое-кто призвал вложить в названия нового оружия своего рода послания и окрестить ракету "Подкидыш".
Ракету "Подкидыш" назвать, так сказать подарок нашим западным "партнёрам" 😀— пчаньчик (@Sisiltum) March 1, 2018
Еще вариант для названия - "Паритет", так как в этом случае и на английском смысл будет понятным.
Довольное распространенное предложение для названия ракеты - "Песец" и различные вариации. Еще звучные смысловые варианты - "Пустыня" и "Бездна"
Есть и такие варианты "С любовью из России", "Добро", "Воспитатель", "Прошка", "Прощайка", "Чебурашка", "Сюрприз", "Подарок", "Гагарин".