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«Путин», «Песец», «Бездна»: россияне ищут названия для новой ракеты, подлодки и пушки

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ФОТО: Alexei Druzhinin / Sputnik / Scanpix

В ответ на предложение президента России помочь Минобороны РФ придумать название для новейших систем вооружения России, которые Владимир Путин представил во время оглашения своего послания Федеральному собранию, россияне стали оглашать свои варианты, передает Newsru.

На данный момент безымянными остаются два новых вида стратегического оружия России - крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой и беспилотный подводный аппарат. Кроме того, название можно придумать и новейшему лазерному оружию.

"Тем, кто интересуется военной техникой, хотел бы предложить, попросил бы, чтобы они предложили название этой новой технике", - сказал президент РФ, представляя новое вооружение РФ, отметив, что предложения можно оставлять на сайтах Министерства обороны.

В Минобороны уже откликнулись, пообещав в ближайшее время запустить голосование.

Помощник президента России Владислав Сурков уже предложил назвать одну из новых систем вооружения в честь убитого бойца самопровозглашенной ДНР Михаила Толстых. "Я хочу принять участие [в конкурсе] на название систем вооружения. "Гиви", потому что есть такой герой Донбасса", - сказал Сурков.

"Гиви" - позывной Михаила Толстых, командира одного из подразделений донбасского ополчения "Сомали". Он погиб год назад в Макеевке. По предварительным данным, его рабочий кабинет обстреляли из огнемета "Шмель". В ДНР считают, что за этим и другими убийствами полевых командиров стоит глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексей Петров.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила назвать ракету просто - "Володя".

Декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков предложил назвать ракету еще проще и доступнее - "Путин".

В Сети кое-кто призвал вложить в названия нового оружия своего рода послания и окрестить ракету "Подкидыш".

Еще вариант для названия - "Паритет", так как в этом случае и на английском смысл будет понятным.

Довольное распространенное предложение для названия ракеты - "Песец" и различные вариации. Еще звучные смысловые варианты - "Пустыня" и "Бездна"

Есть и такие варианты "С любовью из России", "Добро", "Воспитатель", "Прошка", "Прощайка", "Чебурашка", "Сюрприз", "Подарок", "Гагарин".

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