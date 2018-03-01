Порошенко пригрозил "Газпрому" арестом активов

"Хотел бы сейчас обратиться к председателю "Нафтогаза" Андрею Коболеву, попросить ГПУ и Министерство юстиции подключиться к этому процессу, а МИД - срочно собрать совещание. Если "Газпром" не заплатит эти деньги, НАК должна добиться ареста активов "Газпрома" и обеспечения выполнения этих решений. Есть достаточно активов, которые в том числе задействованы, вроде "Северного потока - 2", - пояснил Порошенко.

Президент также дал поручение главе "Нафтогаза" из-за того, что "Газпром" "делает провокационные заявления о том, что он не собирается выполнять решение Стокгольмского суда". "Непочитание, неуважение к выполнению решений суда имеют чрезвычайно важные геополитические последствия. Как тогда Европа может вообще рассчитывать на этого поставщика газа?" - продолжил Порошенко.

"Если "Газпром" не одумается и не выполнит решение арбитража в соответствии с цивилизованными правилами, мы воспользуемся всеми правовыми инструментами, согласно Нью-йоркской конвенции о приведении в исполнение арбитражных решений. Закон, международное право находятся сейчас на стороне Украины, как и в других конфликтах с РФ. Я надеюсь, что Стокгольмский арбитраж вылечил украинцев наконец-то от стокгольмского синдрома", - добавил украинский лидер.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, в свою очередь, заявил, что Украина намерена принудительно взыскать с "Газпрома" требуемую сумму. "Предполагаем, что они будут бороться, как и любой на их месте. И мы со своей стороны считаем, что у нас также есть средства для борьбы. Это принудительное взыскание средств. У "Газпрома" есть много активов: и в Европе, и во всем мире. Мы давно уже их инвентаризировали, мы понимаем, что у них есть, и уже сейчас будем работать в этом направлении", - пояснил он.

В то же время Коболев не исключил, что "Газпрому" удастся обжаловать решение суда. Для этого компания должна будет доказать, что арбитраж при рассмотрении дела нарушил процедуру. "Это очень трудно. Даже начало этой процедуры не приостанавливает действие этого решения, которое уже вступило в силу. По сути, они не могут обжаловать это решение. Хотя риск теоретически существует", - резюмировал он.

28 февраля арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В итоге, как подсчитали в Киеве, это судебное решение означает, что "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014-м и 2015 годах.