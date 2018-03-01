На месте ДТП, отнявшего жизни четырех человек, находится неофициальная ледовая трасса

Как сообщила сегодня в 15 часов Pärnu Postimees сотрудница порта Муналайд, сегодня на лед рядом с портом все же никто не выезжал. «На санях ездят, - говорит женщина, пожелавшая остаться анонимной. - Иногда и на машинах ездят, но сегодня никто не появлялся. Метель же. Машина застрянет в снегу».

Кроме того, из-за того, что все занесло снегом, не видно, что находится под ним.

Собеседница Pärnu Postimees добавила, что до метели машин на лед выезжало больше, чем в прошлую среду, когда она в последний раз была на работе. По словам сотрудницы порта, в основном между Муналайдом и Мания ездят местные жители. «Они знают, где мéли, где вода замерзает быстрее всего», - пояснила она. Рыбаки пометили подходящие для езды места на льду, но, полагает женщина, из-за метели их больше не видно.

Люди то и дело появляются в порту и спрашивают, ездят ли машины по льду и выдержит ли он автомобиль. «Мы говорим, что нельзя выезжать, - замечает она. - Если только на свой риск. Запретить ведь невозможно. Если уж решили поехать, то все равно едут».

В порту установлена табличка, призывающая людей подумать, прежде чем выехать на лед на свой страх и риск. «Думаю, ее установили после этого несчастного случая», - говорит сотрудница порта.

Официальной ледовой трассы между Муналайдом и Мания никогда не было, но местные жители всегда с наступлением холодов перемещаются с материка на остров по льду.