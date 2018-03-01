В Таллинне выступит легенда российского джаза

По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, на сегодняшний день ансамбль находится на вершине профессионального мастерства и всемирного признания и по праву занимает ведущее место в российском и европейском джазе. «Солистка ансамбля Юлия Касьян – молодая, талантливая вокалистка, лауреат международных конкурсов, – добавил Белобровцев. – В это воскресенье у всех любителей музыки есть уникальная возможность насладиться великолепным концертом легенды джаза Давида Голощекина и его ансамбля».

Ансамбль Давида Голощекина был создан в 1968 году в Ленинграде, в его состав вошли лучшие ленинградские музыканты. Первые публичные выступления ансамбля выдвинули его в лидеры ленинградского джаза. Затем последовали триумфальные выступления на различных джазовых фестивалях страны, а с 1971 году фирма грамзаписи «Мелодия» начала выпуск серии пластинок ансамбля, которые стали бестселлерами среди поклонников джаза.

Середина 80-х годов ознаменована зарубежными гастролями коллектива по странам Америки и Европы. После успешного выступления на джазовом фестивале в Лос-Анджелесе в 1990 году. ансамбль был приглашен на самую популярную телепрограмму Голливуда «Джонни Карсон шоу», вызвавшую восторженные отклики прессы. 90-е годы для ансамбля – это период, насыщенный гастрольными поездками (Бразилия, Германия, Финляндия), концертной деятельностью в Филармонии джазовой музыки, записями на радио и ТВ, работой над выпуском новых компакт-дисков.