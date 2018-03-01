Осужденный за изнасилование беженец стал участником интеграционного мероприятия. В МВД прокомментировали скандал

По словам пресс-секретаря МВД, через три дня после того, как в Вильянди состоялось это мероприятие, MTÜ Eesti Pagulasabi направило министерству подробное письмо, в котором описало произошедшее и то, как делался отбор участников.

Затем МВД направило Eesti Pagulasabi письмо, в котором осудило привлечение к числу исполнителей на мероприятии беженца, имеющего судимость, поскольку последовавшее негативное отражение этого в СМИ может оказаться тормозом в достижении целей, которые ставятся проектом.

Министерство попросило некоммерческую организацию впредь проводить свои мероприятия так, чтобы избегать подобной ситуации.

"МВД намерено изменить заключенный с MTÜ Eesti Pagulasabi договор о поддержке и ввести в договор задним числом дополнительный пункт, который обеспечил бы реализацию проектом соответствующих поставленным в туре ходатайствования целей", - сообщил пресс-секретарь МВД.

Eesti Pagulasabi провело в феврале Вильянди поощряющее интеграцию мероприятие, где сирийским народным танцам участников учил осужденный за изнасилование, применение физического насилия и угрозы убить супругу беженец Самер Хатеб - первый прибывший в Эстонию в соответствии с законом о предоставлении международной защиты иностранец, которому в стране предъявили обвинение в рамках уголовного дела. 12 ноября 2016 года Хатеб в ходе ссоры пригрозил поджечь свою супругу, перед этим он связал ей руки и облил ее горючей жидкостью. 25 мая прошлого года его признали виновным.