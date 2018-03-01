Осужденный за изнасилование беженец стал участником интеграционного мероприятия. В МВД прокомментировали скандал

Министерство внутренних дел осудило привлечение к участию в организованном некоммерческой организацией Eesti Pagulasabi и посвященном интеграции мероприятии беженца, осужденного за изнасилование, применение физического насилия и угрозы убить супругу. МВД также намерено ввести в договор с Eesti Pagulasabi пункт, которым в дальнейшем подобная ситуация была бы исключена.
По словам пресс-секретаря МВД, через три дня после того, как в Вильянди состоялось это мероприятие, MTÜ Eesti Pagulasabi направило министерству подробное письмо, в котором описало произошедшее и то, как делался отбор участников.
Затем МВД направило Eesti Pagulasabi письмо, в котором осудило привлечение к числу исполнителей на мероприятии беженца, имеющего судимость, поскольку последовавшее негативное отражение этого в СМИ может оказаться тормозом в достижении целей, которые ставятся проектом.
Министерство попросило некоммерческую организацию впредь проводить свои мероприятия так, чтобы избегать подобной ситуации.
"МВД намерено изменить заключенный с MTÜ Eesti Pagulasabi договор о поддержке и ввести в договор задним числом дополнительный пункт, который обеспечил бы реализацию проектом соответствующих поставленным в туре ходатайствования целей", - сообщил пресс-секретарь МВД.
Eesti Pagulasabi провело в феврале Вильянди поощряющее интеграцию мероприятие, где сирийским народным танцам участников учил осужденный за изнасилование, применение физического насилия и угрозы убить супругу беженец Самер Хатеб - первый прибывший в Эстонию в соответствии с законом о предоставлении международной защиты иностранец, которому в стране предъявили обвинение в рамках уголовного дела. 12 ноября 2016 года Хатеб в ходе ссоры пригрозил поджечь свою супругу, перед этим он связал ей руки и облил ее горючей жидкостью. 25 мая прошлого года его признали виновным.
По словам проектного руководителя Eesti Pagulasabi Полины Полякофф, мероприятие проводилось для того, чтобы познакомить жителей Вильянди с беженцами и показать, что это просто люди, с которыми можно разговаривать и которые хотят жить в стране. Полякофф подчеркнула, что Eesti Pagulasabi не организовала участие Хатеба в мероприятии, и отметила, что участие осужденного не вызывает этических вопросов. По ее мнению, участников не следовало информировать о вынесенном Хатебу приговоре, поскольку у каждого человека есть шанс начать с нуля и интегрироваться в среду.