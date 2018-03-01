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Суд временно запретил сдавать в аренду цветочные киоски на улице Виру

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Цветочный киоск на улице Виру.

ФОТО: Liis Treimann, Konstantin Sednev, Mihkel Maripuu

Таллиннский административный суд запретил заключать договоры об использовании цветочных павильонов на улице Виру до 19 марта - такое решение суд принял по жалобе адвоката Алара Эйхе, сообщает портал Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Юрист ходатайствовал о признании недействительным аукциона на право аренды киосков у входа в Старый город Таллинна, который состоялся на 12 февраля. В этом аукционе участвовали 52 предпринимателя, а средняя стоимость аренды одного киоска составила 3800 евро в месяц (без налога с оборота) плюс коммунальные расходы при стартовой цене 1000 евро.

Ранее за аренду киоска платили 625 евро в месяц, договор аренды планировалось заключить на три года.

Первоначально аукцион планировалось провести 16 января, но несколько предпринимателей, ранее торговавших на этом рынке, в декабре минувшего года оспорили в Таллинском административном суде организацию публичных торгов, столичная мэрия затем успешно обжаловала это решение в окружном суде.

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