Суд временно запретил сдавать в аренду цветочные киоски на улице Виру

Юрист ходатайствовал о признании недействительным аукциона на право аренды киосков у входа в Старый город Таллинна, который состоялся на 12 февраля. В этом аукционе участвовали 52 предпринимателя, а средняя стоимость аренды одного киоска составила 3800 евро в месяц (без налога с оборота) плюс коммунальные расходы при стартовой цене 1000 евро.

Ранее за аренду киоска платили 625 евро в месяц, договор аренды планировалось заключить на три года.