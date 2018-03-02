Галерея: экономный Брюс Уиллис купил новую квартиру вдвое дешевле прежней

Далеко переезжать Брюсу не пришлось: актер уже более 30 лет живет в Верхнем Вест-Сайде и, похоже, менять район проживания не собирается.

62-летний Уиллис и его спутница Эмма Хеминг продали свое прежнее жилище за 17,7 млн долларов. Их новая квартира не только в два раза меньше, но и в два раза дешевле.