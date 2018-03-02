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  • Галерея: экономный Брюс Уиллис купил новую квартиру вдвое дешевле прежней

Галерея: экономный Брюс Уиллис купил новую квартиру вдвое дешевле прежней

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Новая нью-йоркская квартира актера в два раза меньше и дешевле, чем прежняя, пишет портал Kodu со ссылкой на realtor.com.

Далеко переезжать Брюсу не пришлось: актер уже более 30 лет живет в Верхнем Вест-Сайде и, похоже, менять район проживания не собирается. 

62-летний Уиллис и его спутница Эмма Хеминг продали свое прежнее жилище за 17,7 млн долларов. Их новая квартира не только в два раза меньше, но и в два раза дешевле. 

Новая квартира тоже не маленькая. Ее площадь - 278 квадратных метров, а цена - 7,9 миллионов долларов. Хотя определяющим фактором при выборе нового жилья стал дизайн кухни, роскошные панорамные виды из окон не могли не произвести впечатление на актера.  

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