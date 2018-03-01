"Мне было неприятно и страшно": продюсер телеканала "Дождь" обвинила депутата Госдумы в домогательствах

Продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук сообщила, что подверглась домогательствам со стороны председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР). Ее видеообращение размещено на сайте телеканала.
По словам Жук, она была одной из трех журналисток "Дождя", ранее анонимно сообщивших о домогательствах со стороны высокопоставленного депутата, передает Newsru.com.
"Осенью 14-го года я приглашала вас к нам в эфир в новости, - обращается Дарья Жук к Слуцкому. - Вы пришли и вели себя, кстати, вполне прилично. Но потом, когда я начала вас звать уже в другую программу, вы тыкали, скабрезно шутили и отвечали, что придете в студию, только если я пойду с вами на ужин. Я не реагировала, и, надо отдать вам должное, в эфир вы все-таки пришли. Как только вы зашли в студию, вы почти сразу же проявили себя - силой пытались меня поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо. Мне было неприятно и страшно, поэтому я попросила своего коллегу проводить вас на эфир и больше с вами не контактировала. Теперь у меня к вам только один вопрос: вы и сейчас будете все отрицать?"
Журналистка также сообщает, что отправила сегодня письмо с жалобой на имя главы комиссии Госдумы по этике Отари Аршбы.
Ранее в этот день депутат Слуцкий первый раз содержательно прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах, заявив, что никогда такого не было. Слуцкий с самого начала все отрицал и грозил "Дождю" судебным иском. Во фракции ЛДПР ранее заявили, что намерены лишить аккредитации журналистов телеканала.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 1 марта сообщил, что претензии в адрес Слуцкого проигнорированы не будут, но в Думе рассмотрят их в правовом поле с соблюдением презумпции невиновности.
Напомним, 22 февраля корреспондент телеканала "Дождь" и одновременно журналистка парламентского пула Елизавета Антонова рассказала во время интервью с Владимиром Жириновским в программе Hard Day's Night, что ее коллеги не раз жаловались на сексуальные домогательства и неприличные намеки со стороны Слуцкого, который также состоит во фракции ЛДПР.
Первой журналисткой, которая открыто обвинила Слуцкого в домогательствах, стала заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе. 27 февраля в эфире своего телеканала она рассказала, что семь лет назад, когда она еще работала на грузинском телевидении и по заданию приехала в Москву, Леонид Слуцкий пригласил ее в кабинет без камеры, чтобы обсудить нюансы предстоящего интервью. А затем запер дверь, прижал журналистку к стене и попытался поцеловать ее. Котрикадзе тогда вырвалась и убежала.