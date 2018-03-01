"Мне было неприятно и страшно": продюсер телеканала "Дождь" обвинила депутата Госдумы в домогательствах

По словам Жук, она была одной из трех журналисток "Дождя", ранее анонимно сообщивших о домогательствах со стороны высокопоставленного депутата, передает Newsru.com.

"Осенью 14-го года я приглашала вас к нам в эфир в новости, - обращается Дарья Жук к Слуцкому. - Вы пришли и вели себя, кстати, вполне прилично. Но потом, когда я начала вас звать уже в другую программу, вы тыкали, скабрезно шутили и отвечали, что придете в студию, только если я пойду с вами на ужин. Я не реагировала, и, надо отдать вам должное, в эфир вы все-таки пришли. Как только вы зашли в студию, вы почти сразу же проявили себя - силой пытались меня поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо. Мне было неприятно и страшно, поэтому я попросила своего коллегу проводить вас на эфир и больше с вами не контактировала. Теперь у меня к вам только один вопрос: вы и сейчас будете все отрицать?"

Журналистка также сообщает, что отправила сегодня письмо с жалобой на имя главы комиссии Госдумы по этике Отари Аршбы.

Ранее в этот день депутат Слуцкий первый раз содержательно прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах, заявив, что никогда такого не было. Слуцкий с самого начала все отрицал и грозил "Дождю" судебным иском. Во фракции ЛДПР ранее заявили, что намерены лишить аккредитации журналистов телеканала.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 1 марта сообщил, что претензии в адрес Слуцкого проигнорированы не будут, но в Думе рассмотрят их в правовом поле с соблюдением презумпции невиновности.

Напомним, 22 февраля корреспондент телеканала "Дождь" и одновременно журналистка парламентского пула Елизавета Антонова рассказала во время интервью с Владимиром Жириновским в программе Hard Day's Night, что ее коллеги не раз жаловались на сексуальные домогательства и неприличные намеки со стороны Слуцкого, который также состоит во фракции ЛДПР.