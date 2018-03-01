Производители алкоголя: отказом от повышения акцизов приграничную торговлю уже не остановить

"Мы должны подумать о том, как нам вернуться на прежний уровень - не стоит ждать, когда Латвия нас догонит, этого может не произойти", - сказала Кутберг.

В Союзе производителей и импортеров алкоголя прогнозируют, что в этом году потенциал роста приграничной торговли составит 23%, по их оценке, это означает, что примерно 3,5 млн литров крепкого алкоголя эстонцы купят в Латвии.

В 2016 году разница в акцизах на бутылку пива в Эстонии и Латвии была двукратной, в прошлом году акциз в Эстонии был больше в три раза, в этом году - в 2,5 раза. В случае с крепким алкоголем разница в акцизах не такая большая, но исчисляется не в центах, а уже в евро.