Вот так сюрприз! Узнайте, где в Таллинне самые дорогие квартиры после Кесклинна

Всегда считалось, что после центра самые дорогие районы Таллинна - это Нымме и Пирита. Но вот новость: неожиданно одна из частей города вышла вперед и по популярности, и по ценам, пишет Kodu.
Аналитики бюро недвижимости Domus сделали вывод, что семимильными шагами впереди многих идет маленький район Кристийне.
Анализ рынка недвижимости прошлого года показал, что средняя цена квадратного метра квартиры в Кристийне - 1818 евро, тогда как в Нымме - 1622 евро, в Пирита - 1767 евро и в Пыхья-Таллинне - 1778 евро.
Рост цен в Кристийне за год составил 9%, а в остальных трех частях города - от одного до пяти процентов. Что же сделало Кристийне таким популярным местом и почему за квартиры здесь запрашивают цены, дороже которых только цены на недвижимость в центре столицы?
На определение средней цены большое влияние оказывают новостройки. Чем выше цена квартир в новых домах, тем более высокой оказывается средняя цена. Если посмотреть, сколько квартир в новых домах предлагалось в Кристийне, то цифра получится довольно скромной: территория района невелика да и незастроенной земли мало, говорит член правления Domus Kinnisvara Рауль Рейно.
Сегодня, по его словам, в Кристине предлагается чуть более ста квартир, а в Кесклинне - более 500.
Как это ни парадоксально, но именно малое количество предложений позволило поднять цены на недвижимость в этом районе. До центра можно добраться за несколько минут, кругом зелень и чистый воздух, при этом отличная инфраструктура, есть много торговых и сервисных предприятий. Кристийне популярен и среди молодых, и среди пожилых людей, но особенно полюбили эту часть города семьи с маленькими детьми.
Всего в прошлом году в Кристийне заключено 680 сделок купли-продажи квартир. Самыми востребованными были двухкомнатные, а также так называемые семейные квартиры площадью более 70 м2. Самые высокие цены, достигавшие в отдельных случаях 300 000 евро, были на квартиры в домах, построенных в 2011-2018 годах. Максимальная цена квадратного метра квартиры в новостройке составила 3292 евро, а средняя цена квадратного метра квартиры в новом доме - 2082 евро.