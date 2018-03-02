Вот так сюрприз! Узнайте, где в Таллинне самые дорогие квартиры после Кесклинна

Аналитики бюро недвижимости Domus сделали вывод, что семимильными шагами впереди многих идет маленький район Кристийне.

Анализ рынка недвижимости прошлого года показал, что средняя цена квадратного метра квартиры в Кристийне - 1818 евро, тогда как в Нымме - 1622 евро, в Пирита - 1767 евро и в Пыхья-Таллинне - 1778 евро.

Рост цен в Кристийне за год составил 9%, а в остальных трех частях города - от одного до пяти процентов. Что же сделало Кристийне таким популярным местом и почему за квартиры здесь запрашивают цены, дороже которых только цены на недвижимость в центре столицы?

На определение средней цены большое влияние оказывают новостройки. Чем выше цена квартир в новых домах, тем более высокой оказывается средняя цена. Если посмотреть, сколько квартир в новых домах предлагалось в Кристийне, то цифра получится довольно скромной: территория района невелика да и незастроенной земли мало, говорит член правления Domus Kinnisvara Рауль Рейно.

Сегодня, по его словам, в Кристине предлагается чуть более ста квартир, а в Кесклинне - более 500.

Как это ни парадоксально, но именно малое количество предложений позволило поднять цены на недвижимость в этом районе. До центра можно добраться за несколько минут, кругом зелень и чистый воздух, при этом отличная инфраструктура, есть много торговых и сервисных предприятий. Кристийне популярен и среди молодых, и среди пожилых людей, но особенно полюбили эту часть города семьи с маленькими детьми.