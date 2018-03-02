Путин рассказал об испытаниях ракет и назвал причину новой гонки вооружений

В беседе с журналисткой Меган Келли Путин заявил, что разговоры о новой холодной войне являются пропагандой, а гонку вооружений начали США, когда вышли из договора по ПРО.

«Я думаю, что те, кто говорит, что началась новая холодная война, в действительности не аналитики, они занимаются пропагандой», — сказал Путин в интервью. По его словам, гонка вооружений началась в тот момент, когда США приняли решение выйти из соглашения о противоракетной обороне».

Келли спросила, действительно ли Россия обладает этими вооружениями, потому что во время послания президента на экране демонстрировали в основном анимацию. Президент заверил, что испытания новых систем вооружений, о которых он рассказал в послании, прошли удачно. «Они все прошли успешно», — заверил Путин. «Каждая из этих систем вооружений находится на определенном этапе готовности. Некоторые из них уже находятся на боевом дежурстве, в войсках», — пояснил президент.

В четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию почти треть всего времени рассказывал о новых образцах российского оружия, которое сделает бессмысленной американскую систему противоракетной обороны. Среди них была названа новая стратегическая баллистическая ракета «Сармат».

Кроме того, Путин рассказал о гиперзвуковом комплексе «Кинжал», подводном беспилотнике, способном нести ядерный заряд, и о лазерном оружии.

Президент подробно описал еще одно достижение — «создание малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установки, которая размещается в корпусе крылатой ракеты». «Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, практически с неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО», — сказал в послании Путин.