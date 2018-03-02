В КНДР опровергают информацию о сотрудничестве с Сирией

"Как мы уже несколько раз ясно говорили, наша страна не разрабатывает, не производит и не хранит резервы химического оружия, а выступает против него", - приводит агентство слова пресс-секретаря Института по делам США при МИД КНДР.

В заявлении чиновника, цитируемом также Центральным телеграфным агентством Кореи, говорится, что публикация в СМИ является "грязной уловкой" для создания атмосферы санкций и установления полной морской блокады КНДР, передает РИА "Новости".

На этой неделе газета The New York Times со ссылкой на неопубликованный доклад экспертов Организации Объединенных Наций сообщила, что Северная Корея поставляет сирийскому правительству продукцию, которая может быть использована для производства химического оружия.

Сообщалось, что, по данным ООН, в Сирию из КНДР привозили кислотоустойчивые плитки, клапаны и термометры. Эта продукция поставлялась в период с 2012-го по 2017 год как минимум 40 раз, говорилось в статье. В составе грузов, о которых ранее не было известно, по сведениям экспертов международной организации ввозили части запрещенных баллистических ракет и материалы, пригодные для использования как в военных, так и в гражданских целях.

В докладе подчеркивалась потенциальная опасность подобной торговли между Сирией и Северной Кореей, так как Пхеньян помогает Дамаску сохранить химическое оружие, а вырученные деньги могут идти на ядерную и ракетную программы КНДР.