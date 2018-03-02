На самом загруженном участке шоссе в Эстонии построят развязку

«По данным Департамента шоссейных дорог, в среднем за год нагрузка на четырехполосное шоссе Таллинн-Пярну-Икла составляет 31 760 автомобилей в сутки. Строительство дорожной развязки на участке с таким плотным движением будет сложным, но в то же время крайне необходимым», - сказал член правления Nordecon AS Андо Воогма. «Этого проекта очень долго ждали как жители Сауэ и Саку, так и те, кто регулярно передвигаются в этом районе».

«Мы начнем работы в марте, как только получим указания от Департамента шоссейных дорог», - сказал Андо Воогма. Полностью развязка будет готова к ноябрю 2019-го года. Благодаря ей пропускная способность существенно повысится».

«Мы будем оперативно сообщать обо всех изменениях движения, чтобы водители при возможности могли выбирать альтернативные дороги и тем самым минимизировать пробки», - добавил Андо Воогма.

После окончания строительных работ у участников движения появится возможность проезжать с улицы Сельяку на улицу Вескитамми, а с улицы Вескитамми совершать поворот в сторону Таллинна. Одновременно с этим построят дорожки, которые позволят пешеходам и велосипедистам безопасно добраться от границы Таллинна до магазина Laagri Maksimarket. Новые накопительные дороги Яльгимяэ-Топи и Урда позволят избавиться от всех съездов и въездов на основное шоссе, при этом сохранив доступ ко всем расположенным поблизости предприятиям и земельным участкам.

Строительство дорожной развязки Вескитамми на отрезке шоссе Таллинн-Пярну-Икла между 13,0-13,7 км включает в себя:

· реновацию основного шоссе нр 4 на отрезке 13-13,7 км по направлению из города и на отрезке 13-13,6 км по направлению в город;

· реконструкцию улиц Ванасилла, Ныльваку и Сельяку;

· строительство пешеходных туннелей со всеми основными коммуникациями под основным шоссе, улицей Вескитамми и железной дорогой;

· строительство новых накопительных дорог Яльгимяэ-Топи и Урда;

· прокладка труб для осадочных вод, сточной, дренажной и напорной канализации, водопровода и газопровода;