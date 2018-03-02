пятница, 2 марта 2018 г.
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На самом загруженном участке шоссе в Эстонии построят развязку

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Компания Nordecon, Департамент шоссейных дорог и волостная управа Сауэ заключили договор о строительстве дорожной развязки Вескитамми в Лаагри, на границе с Таллинном. Строительные работы начнутся в марте этого года и должны будут завершиться спустя 608 дней. Стоимость проекта составляет около 6 млн евро без НСО. 

«По данным Департамента шоссейных дорог, в среднем за год нагрузка на четырехполосное шоссе Таллинн-Пярну-Икла составляет 31 760 автомобилей в сутки. Строительство дорожной развязки на участке с таким плотным движением будет сложным, но в то же время крайне необходимым», - сказал член правления Nordecon AS Андо Воогма. «Этого проекта очень долго ждали как жители Сауэ и Саку, так и те, кто регулярно передвигаются в этом районе».

«Мы начнем работы в марте, как только получим указания от Департамента шоссейных дорог», - сказал Андо Воогма. Полностью развязка будет готова к ноябрю 2019-го года. Благодаря ей пропускная способность существенно повысится». 

«Мы будем оперативно сообщать обо всех изменениях движения, чтобы водители при возможности могли выбирать альтернативные дороги и тем самым минимизировать пробки», - добавил Андо Воогма. 

После окончания строительных работ у участников движения появится возможность проезжать с улицы Сельяку на улицу Вескитамми, а с улицы Вескитамми совершать поворот в сторону Таллинна. Одновременно с этим построят дорожки, которые позволят пешеходам и велосипедистам безопасно добраться от границы Таллинна до магазина Laagri Maksimarket. Новые накопительные дороги Яльгимяэ-Топи и Урда позволят избавиться от всех съездов и въездов на основное шоссе, при этом сохранив доступ ко всем расположенным поблизости предприятиям и земельным участкам.

Строительство дорожной развязки Вескитамми на отрезке шоссе Таллинн-Пярну-Икла между 13,0-13,7 км включает в себя: 

·     реновацию основного шоссе нр 4 на отрезке 13-13,7 км по направлению из города и на отрезке 13-13,6 км по направлению в город;

·     реконструкцию улиц Ванасилла, Ныльваку и Сельяку;

·     строительство пешеходных туннелей со всеми основными коммуникациями под основным шоссе, улицей Вескитамми и железной дорогой;

·     строительство новых накопительных дорог Яльгимяэ-Топи и Урда;

·     прокладка труб для осадочных вод, сточной, дренажной и напорной канализации, водопровода и газопровода;

·     возведение линий электропередач, телекоммуникационных систем и уличного освещения.

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