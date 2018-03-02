пятница, 2 марта 2018 г.
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  • Видео: у российского модульного дома ДубльДом есть и фанаты, и недруги

Видео: у российского модульного дома ДубльДом есть и фанаты, и недруги

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ФОТО: скриншот с сайта dubldom.com

Строительство частного дома может растянуться на годы — эта мысль останавливает от переезда за город многих горожан. Российский архитектор Иван Овчинников представил свое решение проблемы: уютный деревянный ДубльДом смонтируют на месте за пару дней, пишет InMyRoom

Предприятие Dubldom производит дома разного размера и по разным проектам, все зависит от желания и кошелька заказчика. Площадь ДубльДома в базовой комплектации поделена между спальней, гостиной, кухней и санузлом. Впрочем, на заказ могут изготовить любой другой вариант, добавить сауну или еще одну комнату. 

Благодаря открытой планировке и стеклянной передней стене, дом выглядит просторным и светлым. Деревянная внутренняя отделка идеально подходит для создания интерьера в экостиле, впрочем, дизайн интерьера домика остается на усмотрение владельца.

Стоимость домов в переводе на наши деньги - в среднем меньше 100 000 евро. Самый маленький домик можно приобрести за 23 000 евро. В самом большом на сегодняшний день доме - восемь комнат. Эти данные приводит портал Kodu.

В Сети можно найти жалобы и претензии: дескать, на самом деле дома выглядят не так здорово, как на рекламных фото и видео. Но на страничке фирмы в  Facebook больше отзывов довольных клиентов. 

Во всяком случае видео о процессе сборки посмотреть интересно.

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