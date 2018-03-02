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  • Фото: на самом берегу моря в Таллинне появятся новые оригинальные жилые дома

Фото: на самом берегу моря в Таллинне появятся новые оригинальные жилые дома

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ФОТО: Merko Ehitus

Почему эти новые многоквартирные жилые дома в Каламая назвали городскими виллами, хотя в них целых пять этажей? 

Строительство начала фирма Merko Ehitus  в Каламая, по адресу Суур-Патарей, 20. Будут построены не только новые дома, но и реконструированы ценные старые строения, оставшиеся на участке. В результате в новом жилом квартале появится 31 квартира и шесть бизнес-площадей. 

Проект получил название Rand linnavillad  - в дословном переводе "Берег. Городские виллы". Место застройки - береговой участок земли между улицами Суур-Патарей и Каларанна. Новоселы смогут переехать в новые квартиры осенью 2019 года. 

«В уютном районе Каламая в последние годы произошли значительные изменения. Расположение наших городских вилл между Котлом культуры с одной стороны, и Летной гаванью с городком порта Ноблесснера с другой, очень перспективно: близость моря и возможность разнообразно проводить свободное время, а также пользоваться постоянно меняющейся в лучшую сторону инфраструктурой создают уникальную атмосферу», - сказал директор дивизиона развития недвижимости Merko Ehitus Eesti Тийт Куузик.

ФОТО: Merko Ehitus

Архитектурный проект был разработан в бюро Kadarik Tüür Architektid с учетом имеющихся построек на улице Каларанна. Для внешней отделки будут использованы кирпич, дерева и бетон. По-разному сочетая эти материалы между собой, архитекторы придали каждому дому неповторимый индивидуальный характер, создав при этом единый ансамбль, связанный с окружающей средой и городским ландшафтом. 

Во всех квартирах будут балконы с видами на море или на Старый город. В квартирах второго и верхнего этажа - просторные террасы. Дуновение старины и своеобразие придадут проекту реконструированные старинные внутриквартальные строения. 

Площадь квартир планируется от 57 до 298 квадратных метров. Цена квадратного метра - от 2900 до 4500 евро. 

А вот почему дома назвали виллами, так и осталось непонятным. 

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