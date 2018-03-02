Осужденный за убийство и признанный невменяемым выкладывает в интернет видео из психбольницы Вильянди

Яриков отлично держится перед камерой. Говорит четко и внятно, с выражением и иронией. Первые видео он снимал в душевой (в дверях палат – стекла, и медработники видят, чем занимаются пациенты), потом осмелел и стал делать репортажи и из своей палаты, и из соседних. И даже снимать интервью с персоналом.

И действительно, у Владимира Ярикова есть камера, компьютер и выход в интернет, он периодически заливает отснятые видео на свой канал в Youtube. Их десятки. В видео он повествует о своей жизни, о том, как его несправедливо осудили, ряд доказательств его невиновности просто не приняли во внимание, и что на самом деле он не один такой.

Кукушка хвалит петуха

«Психпалата. Жертва карательной психиатрии. Если кто-то скажет, что я невменяем, то, как говорил Остап Бендер, плюньте ему в глаза», – призывает Яриков, стоя перед камерой.

Например, на одном из последних видео Яриков проводит опрос среди пациентов психиатрического отделения, что они думают по поводу самого Ярикова. Мол, магистр клинической психиатрии поставил мне диагноз «тяжелый параноидальный бред», что вы думаете обо мне? И дальше звучат положительные отзывы.

Яриков в ответ тоже говорит, что назначенное респондентам наказание – несправедливо суровое. Например, один сидит «более десяти лет, что уж чересчур». Правда, не сообщается за что. А второму назначили пять лет принудительного лечения «за какую-то нелепую драку».

Но больше всего просмотров (7500) набрало видео «Карательная психиатрия. Шизофреник и шизофрения». Пациент по имени Саша, смотря немигающим взглядом в камеру, монотонным голосом рассказывает о том, что у него в голове голоса, и как его закололи тут, в Ямеяла, психотропными препаратами. И попал он сюда всего лишь за ссору с матерью. Яриков за кадром говорит, что психиатрическая больница сломала жизнь человеку.

«Граждане, никому не верьте, но уж мне-то вы поверьте! – призывает Яриков. – Я не шизофреник, я из Эстонии, гражданин Эстонии. Это диагноз».

Окно в мир

"Февраль 2016 года. Психиатрическая больница Ямеяла. Откровения психбольных". Яриков берет интервью у двух своих «коллег» по принудительному лечению, и один из них, Сергей, рассказывает и о беспределе со стороны медбратьев, и о том, как другие больные применяют по отношению к ним насилие.

Еще один, Станислав, живущий в той же палате, тоже жалуется – комиссия относится к больным несправедливо. Один, мол, избивал больных в кровь, все об этом знали, но его, тем не менее, выписали. А его, спокойного, не выписывают. И канцлер права его не вызывал, и проблемы, которые существуют, никто не решает – просто закрывают глаза.