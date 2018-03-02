Осужденный за убийство и признанный невменяемым выкладывает в интернет видео из психбольницы Вильянди

"2018 год. Психиатрическая больница Ямеяла. Я – Владимир Яриков, жертва карательной психиатрии". Так начинается один из его репортажей. Их десятки. Многие набирают тысячи просмотров. Людям же интересно, как живется тем, кто находится на принудительном лечении. Тем более что Яриков почти в каждом видео сообщает, что это – карательная психиатрия, и людей здесь держат ни за что. Руководство больницы в курсе, но поделать пока ничего не может. Более того, одно из СМИ даже приняло Ярикова в качестве корреспондента на работу, пишет «МК-Эстония».
Яриков отлично держится перед камерой. Говорит четко и внятно, с выражением и иронией. Первые видео он снимал в душевой (в дверях палат – стекла, и медработники видят, чем занимаются пациенты), потом осмелел и стал делать репортажи и из своей палаты, и из соседних. И даже снимать интервью с персоналом.
И действительно, у Владимира Ярикова есть камера, компьютер и выход в интернет, он периодически заливает отснятые видео на свой канал в Youtube. Их десятки. В видео он повествует о своей жизни, о том, как его несправедливо осудили, ряд доказательств его невиновности просто не приняли во внимание, и что на самом деле он не один такой.
Кукушка хвалит петуха
«Психпалата. Жертва карательной психиатрии. Если кто-то скажет, что я невменяем, то, как говорил Остап Бендер, плюньте ему в глаза», – призывает Яриков, стоя перед камерой.
Например, на одном из последних видео Яриков проводит опрос среди пациентов психиатрического отделения, что они думают по поводу самого Ярикова. Мол, магистр клинической психиатрии поставил мне диагноз «тяжелый параноидальный бред», что вы думаете обо мне? И дальше звучат положительные отзывы.
Яриков в ответ тоже говорит, что назначенное респондентам наказание – несправедливо суровое. Например, один сидит «более десяти лет, что уж чересчур». Правда, не сообщается за что. А второму назначили пять лет принудительного лечения «за какую-то нелепую драку».
Но больше всего просмотров (7500) набрало видео «Карательная психиатрия. Шизофреник и шизофрения». Пациент по имени Саша, смотря немигающим взглядом в камеру, монотонным голосом рассказывает о том, что у него в голове голоса, и как его закололи тут, в Ямеяла, психотропными препаратами. И попал он сюда всего лишь за ссору с матерью. Яриков за кадром говорит, что психиатрическая больница сломала жизнь человеку.
«Граждане, никому не верьте, но уж мне-то вы поверьте! – призывает Яриков. – Я не шизофреник, я из Эстонии, гражданин Эстонии. Это диагноз».
Окно в мир
"Февраль 2016 года. Психиатрическая больница Ямеяла. Откровения психбольных". Яриков берет интервью у двух своих «коллег» по принудительному лечению, и один из них, Сергей, рассказывает и о беспределе со стороны медбратьев, и о том, как другие больные применяют по отношению к ним насилие.
Еще один, Станислав, живущий в той же палате, тоже жалуется – комиссия относится к больным несправедливо. Один, мол, избивал больных в кровь, все об этом знали, но его, тем не менее, выписали. А его, спокойного, не выписывают. И канцлер права его не вызывал, и проблемы, которые существуют, никто не решает – просто закрывают глаза.
Поднимают и вопрос о вентиляции – жара, дышать нечем, и вред их здоровью причиняется. Форточек нет. Правда, в углу окна есть фреш-клапан (прямоугольное вентиляционное отверстие), но, по словам Ярикова, он ничем не помогает.
«Вот в таких условиях содержатся здесь люди за различные правонарушения по 5–10–15 лет, как за легкие, так и за тяжелые», – подытоживает Яриков, обводя камерой палату.
Как бельмо на глазу
Руководству больницы в Ямеяла даже не нужно называть имени Ярикова – оно с полуслова понимает, о ком речь. Представитель учреждения Криста Вальдвеэ говорит, что у них находятся на принудительном психиатрическом лечении те, чье душевное состояние по решению суда не позволяет им нести ответственность за совершенные преступления. И это наказание заменено лечением.
Поэтому в отделении – более строгие правила, чем в обычных больницах. Но, конечно, они не сравнимы с теми, что в тюрьме.
«Ни использование личного компьютера с подключением к интернету, ни видеозапись пациентов в отделении не разрешена, – сообщает Вальдвеэ. – Мы контролируем соблюдение предписаний, но у нас тоже есть границы. Например, если мы делаем обыск в палатах, то пациентов мы обыскивать не можем. Проверяем их лишь с помощью металлоискателя».
Но ладно бы Яриков занимался только обнародованием своих данных. На некоторых видео сняты и другие пациенты психиатрического отделения Вильяндиской больницы.
Вальдвеэ заверяет, что больница относится к ситуации с утечкой личных данных других пациентов в Сеть очень серьезно. И они сразу же, как только узнали о ситуации, обратились к руководству Youtube с просьбой убрать видео. На что получили отказ: мол, снять их может только тот, кто залил.
«Тогда мы обратились в Инспекцию по защите данных, откуда получили ответ, что Youtube – это дочерняя фирма Googlе, которая совершенно не обязана следовать законам Эстонии по защите данных, и у инспекции над ними власти тоже нет», – описывает ситуацию Вальдвеэ.
«Помимо юридического есть еще и этический аспект. Видео-съемка человека, находящегося в беспомощном состоянии, и ее обнародование достойны осуждения", – говорит представитель инспекции Майре Иро.
Письма кровью
Ярикову сейчас 47 лет. Он сообщает, что у него 90% нетрудоспособности и он признан, по его словам, невменяемым с 2007 года. Говорит, что требует от Эстонии 4 000 000 евро за пытки. И под конец сообщает: «Те, кто считает меня вменяемым, поставьте лайк. А те, кто нет, обратитесь к психиатру».
За что же сидит Яриков? В 2003 году, когда ему был 31 год, суд после двухлетнего разбирательства признал его и Вячеслава Агафонова (17) виновными в двух убийствах.
Как установило следствие, 20 сентября 2000 года группой лиц в составе Дмитрия Ульянова, Вячеслава Агафонова и Галины Колосовой было совершено разбойное нападение на квартиру Татьяны Гужуман, проживающей в Ыйсмяэ. Похищены драгоценности, золото и валюта, а хозяйке причинены множественные черепно-мозговые травмы.
Спустя несколько дней, как следует из материалов дела, Агафонов и Яриков пригласили Колосову на рыбалку в район Паункюла, где избили ее и отправили на дно озера.
Сожитель Колосовой, Николай Андреев, догадался о причинах исчезновения Галины и поделился своими мыслями… с Агафоновым и Яриковым. Через два дня его нашли с перерезанным горлом на одном из этажей общежития по адресу Вильде теэ, 96.
Судебное разбирательство шло долго. В итоге Ярикова приговорили к высшей мере наказания – пожизненному заключению. Агафонову дали восемь лет заключения, а Ульянову – четыре.
Впоследствии пожизненное заменили на 20 лет, а потом и вовсе признали Ярикова недееспособным и отправили по решению суда на принудительное лечение в психиатрическое отделение Вильяндиской больницы.
Нашел работу, не выходя из психушки
Так как СМИ о его невиновности писать не стали, то в какой-то момент Ярикову пришла в голову гениальная мысль делать самому видеорепортажи из психушки и заливать их в интернет. Это сработало, и о нем заговорили.
Его видео привлекли внимание сначала одного нарвского портала, а потом с ним заключил контракт и JS Media Grupp, где Яриков теперь работает в качестве корреспондента.
Кто кого?
Сейчас Вильяндиская больница планирует обратиться к фирме, оказывающей Ярикову телекоммуникационные услуги, и узнать, как можно обрубить ему интернет.
А Яриков тем временем за сутки залил на Youtube три новых видео, в одном из которых он рассказывает, например, как в поисках справедливости обратился даже за помощью к Владимиру Владимировичу Путину.
Из видео Ярикова можно сделать вывод, что все, кто находится в Ямеяла, совершенно безобидны и лечат их там ни за что. Но всего лишь пара новостей из серьезных источников легко развеет это впечатление.
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