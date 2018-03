На звание "Предприниматель года-2018" претендуют пять фирм

Обладатель титула Предприниматель года EY Eesti будет объявлен на праздничном гала-концерте 15 марта. Выбор сделает жюри в состав которого входят Ааво Кокк (Catella Corporate Finance OÜ), Марика Приске (Sotsiaalministeerium), Меэлис Атонен (Tavid AS), Реэт Роос(Inspired Universal McCann OÜ), Вильяр Аракас (EFTEN Capital AS), Кайди Руусалепп (Funderbeam OÜ) и лауреаты конкурса EY Eesti«Предприниматель года 2017» Арно Кютт и Пеэп Кулд (Cleveron AS / ON24 AS).