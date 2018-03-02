На звание "Предприниматель года-2018" претендуют пять фирм

«Эстонские предприниматели за последние десять лет стали смелее. Лучше всего видны возросшие амбиции пробиться на зарубежные рынки и удержаться там», - сказал партнер EY Ранно Тингас, характеризуя финалистов. Как на международной арене, так и на конкурсе EY Eesti «Предприниматель года», успешность компании давно не оценивается только по показателям роста. «Важнее экономических показателей желание что-то вернуть обществу своей деятельностью. Чем больше предприниматель заботится о том, что происходит вокруг него, тем больше след, который он может оставить после себя», - добавил Тингас.