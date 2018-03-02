На звание "Предприниматель года-2018" претендуют пять фирм

Аудиторско-консалтинговая компания EY Eesti уже в десятый раз награждает выдающихся предпринимателей. В этом году в число финалистов эстонского конкурса «Предприниматель года» вошли девять предпринимателей, представляющих пять фирм. Победитель станет известен в марте, и в июне поедет в Монако для того, чтобы представлять Эстонию на всемирном бизнес-форуме Предприниматель года EY.
Финалисты конкурса EY Eesti „Предприниматель года 2018»:
Алексей Сницаренко (Electroair OÜ)
Индрек Лауль (Estonia Klaverivabrik AS)
Яан Лутс и Валлот Мангус (OÜ TMB Element)
Йоэль Острат, Сийм Лийвамяги и Риво Сисас (Mattias Cafe OÜ)
Мартин Виллиг и Маркус Виллиг (Taxify OÜ)
«Эстонские предприниматели за последние десять лет стали смелее. Лучше всего видны возросшие амбиции пробиться на зарубежные рынки и удержаться там», - сказал партнер EY Ранно Тингас, характеризуя финалистов. Как на международной арене, так и на конкурсе EY Eesti «Предприниматель года», успешность компании давно не оценивается только по показателям роста. «Важнее экономических показателей желание что-то вернуть обществу своей деятельностью. Чем больше предприниматель заботится о том, что происходит вокруг него, тем больше след, который он может оставить после себя», - добавил Тингас.
Обладатель титула Предприниматель года EY Eesti будет объявлен на праздничном гала-концерте 15 марта. Выбор сделает жюри в состав которого входят Ааво Кокк (Catella Corporate Finance OÜ), Марика Приске (Sotsiaalministeerium), Меэлис Атонен (Tavid AS), Реэт Роос(Inspired Universal McCann OÜ), Вильяр Аракас (EFTEN Capital AS), Кайди Руусалепп (Funderbeam OÜ) и лауреаты конкурса EY Eesti«Предприниматель года 2017» Арно Кютт и Пеэп Кулд (Cleveron AS / ON24 AS).
В рамках конкурса EY Eesti «Предприниматель года» будут также отдельно отмечены предприниматели, которые внесли значительный вклад в развитие экономики Эстонии. В прошлом году премию EY получил предприниматель в сфере рыболовства Мати Ветевоол (M.V.Wool AS).
Партнерами конкурса EY Eesti «Предприниматель года» являются Lexus, LHV, Creditinfo и Eesti Meedia.
Конкурс «Предприниматель года», или EY Entrepreneur Of The Year, является одним из самых престижных конкурсов для предпринимателей в мире, и этим титулом награждаются предприниматели в более чем 60 странах.