Самые дешевые авиарейсы: на Мальту за 150 евро!
2 марта 2018 г., 10:35
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, lentodiilit.fi и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная со 150 евро.
Туда-обратно из Таллинна на Гоа начиная с 479 евро.
Туда-обратно из Таллинна в Барселону начиная со 160 евро.
Туда-обратно из Таллинна в Канкун начиная с 440 евро.
Туда-обратно из Риги в Бангкок начиная с 463 евро.
Туда-обратно из Хельсинки в Индонезию начиная с 400 евро.
Туда-обратно из Хельсинки на Филиппинские острова начиная с 435 евро.
Туда-обратно из Брюсселя или Амстердама в Бразилию начиная с 360 евро.