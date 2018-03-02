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Самые дешевые авиарейсы: на Мальту за 150 евро!

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ФОТО: Volha Kavalenkava/PantherMedia / Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, lentodiilit.fi и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная со 150 евро.

Туда-обратно из Таллинна на Гоа начиная с 479 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Барселону начиная со 160 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Канкун начиная с 440 евро.

Туда-обратно из Риги в Бангкок начиная с 463 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Индонезию начиная с 400 евро.

Туда-обратно из Хельсинки на Филиппинские острова начиная с 435 евро.

Туда-обратно из Брюсселя или Амстердама в Бразилию начиная с 360 евро.

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