Свежие данные: узнайте, какие технические неисправности мешают автомобилям проходить техосмотр

Например, в прошлом году проблемы с огнетушителем были зафиксированы 36 402 раза, что на три тысячи меньше, чем в 2016-м.

Из года в год у автомобилей фиксируются одни и те же проблемы: неисправности подсветки номерного знака, неправильно отрегулированные фары, неисправности в подвеске и выхлопной системе. Плохо работающий стояночный тормоз, недостаточный уровень жидкостей и состояние стекол автомобиля – одни из распространенных причин, по которым автомобили проваливают техосмотр.

В единичных случаях у автомобилей были обнаружены проблемы с водительским сиденьем, рулем, а также зарядной системой электромобиля.

Согласно статистическим данным, на повторный техосмотр чаще всего отправляли автомобили 1995 года выпуска.