Таллиннский аэропорт закрывает парковку у пассажирского терминала
2 марта 2018 г., 10:51
В связи со строительством нового парковочного дома Таллиннский аэропорт с 5 марта по 11 июня закроет краткосрочную парковку «kiss&fly» перед пассажирским терминалом.
В этот период парковаться можно на временной стоянке у Тартуского шоссе. Туда же пассажиры смогут заказать подходящее им такси. Такси, у которых заключен договор с аэропортом (Tallink Takso и Tulika Takso) продолжат обслуживать пассажиров у терминала.
Для инвалидного транспорта в аэропорту имеется парковка A2.