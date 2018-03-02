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Таллиннский аэропорт закрывает парковку у пассажирского терминала

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ФОТО: Tallinna Lennujaam

В связи со строительством нового парковочного дома Таллиннский аэропорт с 5 марта по 11 июня закроет краткосрочную парковку «kiss&fly» перед пассажирским терминалом.

В этот период парковаться можно на временной стоянке у Тартуского шоссе. Туда же пассажиры смогут заказать подходящее им такси. Такси, у которых заключен договор с аэропортом (Tallink Takso и Tulika Takso) продолжат обслуживать пассажиров у терминала.

Для инвалидного транспорта в аэропорту имеется парковка A2.

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