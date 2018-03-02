Таллиннский аэропорт закрывает парковку у пассажирского терминала

В этот период парковаться можно на временной стоянке у Тартуского шоссе. Туда же пассажиры смогут заказать подходящее им такси. Такси, у которых заключен договор с аэропортом (Tallink Takso и Tulika Takso) продолжат обслуживать пассажиров у терминала.