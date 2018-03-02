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Богатейшие люди мира потеряли сотни миллиардов долларов за три дня

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Биржа. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Основатель и глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с 26 по 28 февраля потерял 3,74 миллиарда долларов из-за падения фондовых индексов, сообщает Rus.tvnet.lv со ссылкой на Bloomberg.

Основатель Facebook Марк Цукерберг лишился за этот же период 3,7 миллиарда долларов.

Главный исполнительный директор Alphabet Ларри Пейдж потерял 3,1 миллиарда долларов, основатель Google Сергей Брин — 3 миллиарда долларов. Состояние владельца Zara Амансио Ортега сократилось на 2,5 миллиарда долларов.

В целом 500 самых богатых людей мира за три дня потеряли 128 миллиардов долларов. Самые крупные потери понесли бизнесмены из США — 55 миллиардов долларов.

Китайские магнаты обеднели на 14 миллиардов долларов.

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