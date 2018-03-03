Фото: вид на три стороны, огромный балкон и индийский акцент в интерьере

Каких только нет домов на Тартуском шоссе в столице! В одном из самых оригинальных продается квартира с роскошным видом и стильным интерьером, считает портал Kodu.
Эта двухкомнатная квартира площадью 60,7 м2 находится в доме, где гармонично сочетаются старое и новое: два нижних этажа - старинная постройка из бутового камня, а три верхние надстроены относительно недавно - в 2007 году.
В интерьере квартиры использованы детали интерьера, имеющие самое настоящее индийское происхождение: колонны, двери, консоли и многое другое привезено из Индии. И это не ширпортреб, а этнические вещи самого высокого качества, которые и создают в квартире атмосферу гламурного востока. Ремонт сделан около пяти лет назад, но все в очень хорошем состоянии.
Благодаря газовому котлу, который не только отапливает квартиру, но и подогревает воду, коммунальные платежи весьма разумны. На полу - бетон с подогревом, а комфортная температура в квартира поддерживается благодаря клапанам проветривания окон и принудительной вытяжной системе.
В квартире имеются не только огромные окна от пола до потолка, но и огромный балкон-терраса площадью 80м², куда есть выходы из всех помещений, включая кухню и ванную. Подробная информация о квартире с индийским акцентом находится ЗДЕСЬ.