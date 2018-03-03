Мэрайя Кэрри после развода начала экономить и арендовала поместье всего за 35 тысяч долларов в месяц

Владеет новым домом Кэрри королевская семья Саудовской Аравии.

Особняк оформлен в средиземноморском стиле. В нем восемь спален и ванных комнат, арочная галерея на первом этаже и двухэтажное фойе с широкой лестницей. С террасы на крыше открывается вид на Лос-Анджелес. Интерьер дома выдержан в светлых тонах с оттенками бежевого цвета. В двух огромных залах для приема имеются камины, третий установлен в библиотеке.

ФОТО: Скриншот с сайта dailymail.co.uk

Особняк площадью 960 кв. метров окружают ухоженные газоны. В поместье есть бассейн для плавания и зона для спа-процедур.

В доме, который ранее занимала певица Ники Менаж, Мэрайя Кэрри будет жить вместе с детьми. Для них тоже полно развлечений: домашний кинотеатр, игровая с бильярдным столом, боулинг на две дорожки и теннисный корт.