Мэрайя Кэрри после развода начала экономить и арендовала поместье всего за 35 тысяч долларов в месяц

Певица Мэрайя Керри переехала в новое поместье в Беверли-Хиллз, аренда которого обойдется ей в 35 тысяч долларов в месяц. Realty.newsru.com со ссылкой на The Daily Mail пишет, что певица ощутимо сэкономит - по крайней мере в сравнении с усадьбой за 100 тысяч, в которой жила ранее.
Владеет новым домом Кэрри королевская семья Саудовской Аравии.
Особняк оформлен в средиземноморском стиле. В нем восемь спален и ванных комнат, арочная галерея на первом этаже и двухэтажное фойе с широкой лестницей. С террасы на крыше открывается вид на Лос-Анджелес. Интерьер дома выдержан в светлых тонах с оттенками бежевого цвета. В двух огромных залах для приема имеются камины, третий установлен в библиотеке.
Особняк площадью 960 кв. метров окружают ухоженные газоны. В поместье есть бассейн для плавания и зона для спа-процедур.
В доме, который ранее занимала певица Ники Менаж, Мэрайя Кэрри будет жить вместе с детьми. Для них тоже полно развлечений: домашний кинотеатр, игровая с бильярдным столом, боулинг на две дорожки и теннисный корт.
Предыдущий дом - в полтора раза больше по площади и втрое дороже - Кэрри снимала вместе со своим партнером Джеймсом Пакером, с которым официально рассталась в октябре прошлого года.