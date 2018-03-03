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  • Мэрайя Кэрри после развода начала экономить и арендовала поместье всего за 35 тысяч долларов в месяц

Мэрайя Кэрри после развода начала экономить и арендовала поместье всего за 35 тысяч долларов в месяц

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ФОТО: Jordan Strauss/AP

Певица Мэрайя Керри переехала в новое поместье в Беверли-Хиллз, аренда которого обойдется ей в 35 тысяч долларов в месяц. Realty.newsru.com со ссылкой на The Daily Mail пишет, что певица ощутимо сэкономит - по крайней мере в сравнении с усадьбой за 100 тысяч, в которой жила ранее.

Владеет новым домом Кэрри королевская семья Саудовской Аравии.

Особняк оформлен в средиземноморском стиле. В нем восемь спален и ванных комнат, арочная галерея на первом этаже и двухэтажное фойе с широкой лестницей. С террасы на крыше открывается вид на Лос-Анджелес. Интерьер дома выдержан в светлых тонах с оттенками бежевого цвета. В двух огромных залах для приема имеются камины, третий установлен в библиотеке.

ФОТО: Скриншот с сайта dailymail.co.uk

Особняк площадью 960 кв. метров окружают ухоженные газоны. В поместье есть бассейн для плавания и зона для спа-процедур.

В доме, который ранее занимала певица Ники Менаж, Мэрайя Кэрри будет жить вместе с детьми. Для них тоже полно развлечений: домашний кинотеатр, игровая с бильярдным столом, боулинг на две дорожки и теннисный корт.

Предыдущий дом - в полтора раза больше по площади и втрое дороже - Кэрри снимала вместе со своим партнером Джеймсом Пакером, с которым официально рассталась в октябре прошлого года.

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