Строитель: “Я думал, хотя бы в Эмари меня не надуют!”

Руководитель работ: неподписанный договор есть в теплушке

После того как Postimees обратился к члену правления Marico Ehitus Рикардо Борткевичу, в редакцию позвонил Яанус Пеэт, который заявил, что каменщики работают на фирму MI Betoonitööd.

Руководитель работ: Здравствуйте, я Яанус Пеэт из MI Betoonitööd и ко мне обратился Рикардо Борткевич и пожаловался на то, что ему позвонил кто-то из журналистов и некий Хейки Томсон с ними связался.

Журналист: Я звонила.

Я.П.: Очень хорошо. Жаловался, что Хейки Томсон говорит, что у него какая-то проблема с выплатой зарплаты.

Во-первых, ситуация такая, что Хейки работает не в Marico Ehitus, а в MI Betoonitööd. Другое дело, я не понимаю, почему он позвонил вам, поскольку на прошлой неделе мы договорились, что у нас объект готов – последние стены, последние работы. Я должен сдать эти работы заказчику, после чего будет произведена и выплата зарплаты.

Во-вторых, у меня там проблема, что один инструмент украли ровно в тот день, когда он работал в одиночку. Это дело тоже не решено.

Ж.: Он украл инструмент?

Я.П.: Я этого не говорю, сейчас дело передано в полицию, и полиция получит от армии видео, тогда будет видно. Он входит в круг подозреваемых, и я говорил, что это дело надо решить.

Ж.: У Хейки Томсона, по его словам, нет вообще договора.

Я.П.: На самом деле, у нас есть договор подряда. Он пришел так, что мне дали его контакт, я связался с ним, и он пришел работать только на один объект на два месяца. Это договор подряда, а не трудовой договор.

Ж.: Какой у него тогда договор?

Я.П.: Скажем так, что неподписанный… В данный момент этот договор до сих пор лежит в теплушке. То у него не было времени, то у меня. До сих пор он у нас не подписан, но устный договор – тоже договор. Пожилой мужчина, у нас есть договоренность, что мы сдадим работу и, да, мы выясним вопрос с оплатой тоже. Я же не могу заплатить деньги, прежде чем передам работу заказчику.

С его стороны тоже были упущения, где-то стены немного кривые или со вздутиями. В среду мы сдадим заказчику и все уладим.

Ж.: Astlanda недовольна…

Я.П.: … качеством работ. Да. И я не получу от Marico Ehitus эти деньги, прежде чем работы не будут сданы Astlanda. До тех пор я не могу заплатить и Хейки. Если есть проблема, надо привести дела в порядок.

Ж.: Он ждал зарплату с 15 февраля.

Я.П.: Не понимаю, почему он вообще с вами связался и создал проблему, в конце прошлой недели мы же говорили об этом. Все это кажется диким и странным.

[...]

Ж.: Сколько у вас работников в Эмари?

Я.П.: В данный момент три, которые закончили работу. Но раньше было больше.

Ж.: У вас есть проблемы с работниками, в связи с которыми Astlanda недовольна качеством работ?

Я.П.: Нет, ну, скажем, довольна... нет… все сделано согласно договору. Просто сейчас надо это сдать. Одно дело то, что написано в договоре, другое – чего ждет или на что надеется заказчик. Я договорился о сдаче в среду. (По данным Postimees, этого не произошло – прим. ред.)

Ж.: Когда будет сдано, ваши работники получат зарплату?

Я.П.: Естественно, поскольку за все предыдущие месяцы зарплаты выплачивались, как и было условлено.

Ж.: Хейки сказал, что получил всего 200 евро.

Я.П.: Что? Это несколько странно.

Ж.: Как же так – у него нет договора, а зарплату он все равно получает у вас?

Я.П.: Ну, это я думаю, сейчас к делу не относится. Ну, а какая у вас сейчас цель – написать статью, что ли?

Ж.: В каком смысле к делу не относится, есть у него договор или нет, если он получает зарплату? Как вы ему тогда платите зарплату?

Ж.: На основании договора подряда.

Ж.: Вы говорите, что он получил зарплату?

Я.П.: Ну, он получил, но все эти налоги и вещи делаются, когда завершится договор подряда.

Ж.: Насколько вам известно, он уже получал деньги?

Я.П.: Я должен спросить в бухгалтерии.