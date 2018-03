Строитель: “Я думал, хотя бы в Эмари меня не надуют!”

Сфера переминается с ноги на ногу

Поскольку тендер на строительство, руководство проектом и его финансирование, по словам Министерства обороны, осуществляется США, Postimees обратился и в посольство Соединенных Штатов. В своем сдержанном ответе посольство сообщило, что армия США (The U.S. Army Corps of Engineers, т.е. USACE) в течение трех лет предприняло семь проектов, чтобы улучшить безопасность НАТО и Эстонии, в том числе несколько строительных проектов на авиабазе Эмари. USACE через посольство заверила газету в том, что договоры выполняются согласно стандартам и в соответствии с местными законами. В то же время в посольстве сообщили, что к любым обвинениям отнесутся со всей серьезностью.