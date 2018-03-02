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Солдат-срочник выстрелил в себя из боевого оружия

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Военные учения. Фото иллюстративное

ФОТО: Mihkel Maripuu

В четверг вечером солдат-срочник Куперьяновского пехотного батальона 2-й пехотной бригады, неосторожно обращаясь с огнестрельным оружием, ранил себя, когда вернулся с полевых учений в военный городок Таара в Выру.

Военнослужащему немедленно была оказана первая помощь, после чего он был доставлен в больницу Маарьямыйза. Его жизнь вне опасности, его близких проинформировали об инциденте.

Силы обороны начали расследование обстоятельств происшествия, в ходе которых выяснят, почему в распоряжении солдата-срочника находились боеприпасы. Силы обороны желают солдату-срочнику скорейшего выздоровления.

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