Солдат-срочник выстрелил в себя из боевого оружия
2 марта 2018 г., 12:03
В четверг вечером солдат-срочник Куперьяновского пехотного батальона 2-й пехотной бригады, неосторожно обращаясь с огнестрельным оружием, ранил себя, когда вернулся с полевых учений в военный городок Таара в Выру.
Военнослужащему немедленно была оказана первая помощь, после чего он был доставлен в больницу Маарьямыйза. Его жизнь вне опасности, его близких проинформировали об инциденте.
Силы обороны начали расследование обстоятельств происшествия, в ходе которых выяснят, почему в распоряжении солдата-срочника находились боеприпасы. Силы обороны желают солдату-срочнику скорейшего выздоровления.