В Британии продается "дом родителей Шерлока" из сериала Би-би-си

Если вам хочется представить, как Бенедикт Камбербэтч пьет чай на вашей кухне, а Мартин Фримен почитывает книгу на диванчике, то обладателем подходящих интерьеров можно стать за 950 тысяч фунтов, пишет Wales Online.

По сценарию, в этом доме Шерлок и его верный напарник встречали Рождество вместе с родителями детектива. Родителей Шерлока сыграли настоящие отец и мать Камбербэтча - актеры Ванда Ментхам и Тимоти Карлтон.

Нынешний владелец Trewallter Fawr, который купил его в 1971 году, пожелал остаться анонимным. Он сообщил изданию, что эпизод снимали в августе и было необычно видеть украшенный к Рождеству дом, хотя он очень подошел семье Шерлока.

Поместье на 1,4 акра земли начало свою историю еще в XVII веке, утверждает Wales Online. Оно находится под охраной ввиду исторической ценности (так называемая Grade II property), поэтому снести или перестроить дом площадью 316 квадратных метров не получится. Нынешние владельцы, наоборот, старательно восстанавливали историческую обстановку и надеются найти покупателя, который это оценит.

Так выглядит выставленный на продажу дом. ФОТО: search.savills.com

На первом этаже дома - три больших комнаты, в одной из которых есть обеденный стол, а также необычная треугольная кухня. Наверху - шесть спальных комнат, в которых сохранилась историческая мебель, элементы декора и даже ковры.

Владелец утверждает, что в их дом иногда наведываются преданные фанаты сериала, включая визитеров из Финляндии и Китая.