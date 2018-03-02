В Эстонии скручивание пробега автомобиля запрещено законом, но предлагающих эту услугу хватает

Интересно, что фирмы особо не расспрашивают, по какой причине кому-то понадобилось убрать лишние километры с одометра.

Если вбить в строку поиска фразу «скручивание пробега» или «изменение показаний одометра», то в числе первых вам предложат сайты kerimine.ee, kdiagnostik.ee и odomeeter.ee. Если зайти на первый сайт, то внизу страницы сообщается, что домен выставлен на продажу вместе со всем необходимым оборудованием. Владелец странички сообщил журналистам, что хочет за все 1000 евро.

Например, на сайте kdiagnostik.ee корректировка показаний одометра предлагается за 20 евро. По словам ответившего на звонок человека, для этого придется съездить в Эльва. В Тарту данная услуга обойдется уже в 50 евро.

Когда журналисты поинтересовались в одной из фирм, не интересует ли их, по какой причине человек хочет скрутить пробег со 120 000 километров до 80 000, ответивший на звонок человек сообщил, что они лишь выполняют пожелания клиента.

На сайте odomeeter.ee просят прислать письмо, чтобы они могли сделать ценовое предложение. В течение недели ответа так и не последовало. Согласно размещенному на страничке прейскуранту, услуга стоит 75 евро.

Департамент шоссейных дорог: это незаконно

По словам руководителя технического отдела Департамента шоссейных дорог Юрго Вахтра, в Законе о дорожном движении сказано, что собственник или ответственный пользователь автомобиля должны препятствовать изменению показаний одометра с целью создания ложного представления о пробеге автомобиля.

«Скручивание пробега является противозаконной деятельностью. Причастные к данной процедуре лица нарушают закон», - отметил Вахтра.

В законе сказано, что в случае нарушения закона со стороны собственника или ответственного пользователя автомобиля полагается штраф в размере до 100 штрафных единиц. В настоящее время одна штрафная единица составляет четыре евро, но правительство хочет увязать размер штрафа с доходами человека.