суббота, 3 марта 2018 г.
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Министр культуры России предложил продать или сдать в аренду некоторые усадьбы

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Заброшенная усадьба в Тверской области.

ФОТО: скриншот с сайта realty.mail.ru

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский предложил продать или сдать в аренду некоторые исторические усадьбы, сообщает Realty.mail.ru со ссылкой на RNS.

«На мой взгляд, я глубоко в том убежден, все усадьбы — кроме тех, в которых сейчас находятся государственные музеи, — должны быть переданы частным владельцам. Это единственный способ их возрождения», — заявил Мединский во время совещания с членами Ассоциации владельцев усадеб.

Kак отметил министр, усадьбы изначально строились для того, чтобы находиться в частном владении и передаваться по наследству.

Мединский также сказал, что министерство по мере сил восстанавливает те усадьбы, в которых расположены госучреждения, к примеру, усадьбу в Ясной поляне или дом Шолохова.

По словам главы Минкультуры, есть тысячи заброшенных усадеб, в которых владельцами числятся местные органы власти, не имеющие средств, возможностей на восстановление. "Потом, даже если они это восстановят, что они дальше будут делать? Ну, разместят там еще один филиал музея и размажут эти деньги более тонким слоем по бюджету культуры?" - сказал Мединский.

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