Министр культуры России предложил продать или сдать в аренду некоторые усадьбы

«На мой взгляд, я глубоко в том убежден, все усадьбы — кроме тех, в которых сейчас находятся государственные музеи, — должны быть переданы частным владельцам. Это единственный способ их возрождения», — заявил Мединский во время совещания с членами Ассоциации владельцев усадеб.

Kак отметил министр, усадьбы изначально строились для того, чтобы находиться в частном владении и передаваться по наследству.

Мединский также сказал, что министерство по мере сил восстанавливает те усадьбы, в которых расположены госучреждения, к примеру, усадьбу в Ясной поляне или дом Шолохова.