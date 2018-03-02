Янукович рассказал, как часто он встречается с Путиным

"Надеюсь, если мы выйдем на какие-то решения по мирному урегулированию и у нас появится возможность их представить, что такая встреча состоится", - сказал он журналистам в Москве.

При этом Янукович сообщил: "Я с президентом Путиным за эти четыре года встречался считанные разы, я больше контактирую с его аппаратом".