Янукович рассказал, как часто он встречается с Путиным
2 марта 2018 г., 12:32
Экс-президент Украины Виктор Янукович надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным, когда будут сформированы предложения по мирному урегулированию в Донбассе.
"Надеюсь, если мы выйдем на какие-то решения по мирному урегулированию и у нас появится возможность их представить, что такая встреча состоится", - сказал он журналистам в Москве.
При этом Янукович сообщил: "Я с президентом Путиным за эти четыре года встречался считанные разы, я больше контактирую с его аппаратом".
"С президентом Путиным у меня тоже ситуация непростая", - сказал он.