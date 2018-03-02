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Янукович рассказал, как часто он встречается с Путиным

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Янукович и Путин во время встречи 22 октября 2013 года.

ФОТО: POOL/REUTERS

Экс-президент Украины Виктор Янукович надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным, когда будут сформированы предложения по мирному урегулированию в Донбассе.

"Надеюсь, если мы выйдем на какие-то решения по мирному урегулированию и у нас появится возможность их представить, что такая встреча состоится", - сказал он журналистам в Москве.

При этом Янукович сообщил: "Я с президентом Путиным за эти четыре года встречался считанные разы, я больше контактирую с его аппаратом".

"С президентом Путиным у меня тоже ситуация непростая", - сказал он.

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