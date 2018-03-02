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  • Обвиняемый в убийстве и изнасиловании 17-летней девушки частично признался в содеянном

Обвиняемый в убийстве и изнасиловании 17-летней девушки частично признался в содеянном

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Суд. Иллюстративное фото.

ФОТО: Aldo Luud / Õhtuleht

В Тартуском уездном суде продолжается рассмотрение уголовного дела 22-летнего Тайро Поопуу, которого обвиняют в изнасиловании и умышленном убийстве 17-летней девушки. Молодой человек свою вину признал частично, сообщает Rus.err.ee.

Днем ранее Тайро Поопуу сказал, что обвинение ему понятно. При этом он признался только в совершении убийства.

Адвокат Поопуу Сирье Муст отметила, что вина ее подзащитного в убийстве доказана, но остальные обвинения она считает бездоказательными.

Из материалов уголовного дела следует, что в полночь 10 июня 2017 года Тайро позвал на свидание свою знакомую 17-летнюю девушку. Вместе они поехали на базу отдыха у озера Вильянди, где молодой человек напал на жертву и изнасиловал ее.

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