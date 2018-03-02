Обвиняемый в убийстве и изнасиловании 17-летней девушки частично признался в содеянном

Днем ранее Тайро Поопуу сказал, что обвинение ему понятно. При этом он признался только в совершении убийства.

Адвокат Поопуу Сирье Муст отметила, что вина ее подзащитного в убийстве доказана, но остальные обвинения она считает бездоказательными.

Из материалов уголовного дела следует, что в полночь 10 июня 2017 года Тайро позвал на свидание свою знакомую 17-летнюю девушку. Вместе они поехали на базу отдыха у озера Вильянди, где молодой человек напал на жертву и изнасиловал ее.