Обвиняемый в убийстве и изнасиловании 17-летней девушки частично признался в содеянном
2 марта 2018 г., 12:33
В Тартуском уездном суде продолжается рассмотрение уголовного дела 22-летнего Тайро Поопуу, которого обвиняют в изнасиловании и умышленном убийстве 17-летней девушки. Молодой человек свою вину признал частично, сообщает Rus.err.ee.
Днем ранее Тайро Поопуу сказал, что обвинение ему понятно. При этом он признался только в совершении убийства.
Адвокат Поопуу Сирье Муст отметила, что вина ее подзащитного в убийстве доказана, но остальные обвинения она считает бездоказательными.
Из материалов уголовного дела следует, что в полночь 10 июня 2017 года Тайро позвал на свидание свою знакомую 17-летнюю девушку. Вместе они поехали на базу отдыха у озера Вильянди, где молодой человек напал на жертву и изнасиловал ее.