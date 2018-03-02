Департамент шоссейных дорог планирует открыть еще две ледовые трассы

«Мы проводим исследования для прокладки ледовых трасс Сааремаа-Хийумаа и Лао-Кихну, - сказал директор в сфере обслуживания Ляэнеского региона Департамента шоссейных дорог Ханнес Вайдла. - На данный момент ни в одном из районов толщина льда не является достаточной для прокладки ледовой трассы. Ждем более плотного льда и благоприятных прогнозов погоды».

Департамент не сможет открыть две новые трассы до второй половины следующей недели. Время открытия трасс зависит от погоды, поскольку слой снега препятствует утолщению льда, а все более высокое солнце начинает согревать темные участки подо льдом на мелководье.