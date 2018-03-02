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Департамент шоссейных дорог планирует открыть еще две ледовые трассы

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Ледовая трасса Хаапсалу-Ноароотси.

ФОТО: SANDER ILVEST/Eesti meedia / Scanpix Baltics

Департамент шоссейных дорог открыл три ледовые трассы (Лааксааре-Пийриссааре, Рохукюла-Свибю и Хаапсалу-Ноароотси), ведутся исследования еще на двух потенциальных трассах.

«Мы проводим исследования для прокладки ледовых трасс Сааремаа-Хийумаа и Лао-Кихну, - сказал директор в сфере обслуживания Ляэнеского региона Департамента шоссейных дорог Ханнес Вайдла. - На данный момент ни в одном из районов толщина льда не является достаточной для прокладки ледовой трассы. Ждем более плотного льда и благоприятных прогнозов погоды».

Департамент не сможет открыть две новые трассы до второй половины следующей недели. Время открытия трасс зависит от погоды, поскольку слой снега препятствует утолщению льда, а все более высокое солнце начинает согревать темные участки подо льдом на мелководье.

В этом году не будут открыты ледовые трассы Хельтермаа-Рохукюла и Куйвасту-Виртсу.

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