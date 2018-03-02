PRIA выплатил эстонским земледельцам экологические субсидии в размере 51 млн евро

Субсидию на благополучие животных получили около 2000 лиц, которым в общей сложности выплатили более 6,1 млн евро. Субсидию в поддержку экологичного хозяйствования в размере 22,6 млн евро получило около 1500 лиц, а субсидию на органическое производство получило более 1700 соискателей, которым выплатили в общей сложности 15,3 млн евро, сообщил PRIA.

«Связанные с сельскохозяйственными землями и животными экологические субсидии плана развития сельской жизни позволяют экологичнее по сравнению с обычным производством вести хозяйство, производить отечественную органическую пишу для нашего стола, защищать природу и культурное наследие Эстонии, местные сорта растений и находящиеся в опасности породы, - сказал глава отдела прямых дотаций PRIA Танель Трелль. - По сравнению с обычным производством и прямыми субсидиями для получения этих субсидий необходимо выполнить ряд дополнительных условий, но субсидии это компенсируют».

Пользователи экологических субсидий составляют чуть менее половины всех получателей субсидий на обрабатываемые земли и субсидий для животноводов в Эстонии. Связанные с экологическими субсидиями земли составляют около двух третей примерно миллиона гектаров охваченной ходатайствами обрабатываемых площадей.

Данные по выделенным субсидиям доступны на сайте PRIA.