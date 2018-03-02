Полиция: езда с грязным номерным знаком может обернуться штрафом

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоньяк сообщила порталу Geenius, что днем номерной знак должен быть виден с 40, а в темное время суток при включенной подсветке как минимум с 25 метров.

«Номерной знак должен быть чистым и читаемым, чтобы в случае необходимости автомобиль можно было идентифицировать. Это может, например, потребоваться для выяснения обстоятельств той или иной ситуации, произошедшей на дороге», - отметила она.

Если полиция замечает автомобиль с грязным номерным знаком, обычно стражи порядка информируют об этом водителя, чтобы он мог на месте почистить его.