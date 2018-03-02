пятница, 2 марта 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Полиция: езда с грязным номерным знаком может обернуться штрафом

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

Осенью и весной довольно частым явлением является покрытый толстым слоем грязи номерной знак автомобиля. Ездить на таком автомобиля запрещено законом, а в худшем случае водителю может грозить штраф.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоньяк сообщила порталу Geenius, что днем номерной знак должен быть виден с 40, а  в темное время суток при включенной подсветке как минимум с 25 метров.

«Номерной знак должен быть чистым и читаемым, чтобы в случае необходимости автомобиль можно было идентифицировать. Это может, например, потребоваться для выяснения обстоятельств той или иной ситуации, произошедшей на дороге», - отметила она.

Если полиция замечает автомобиль с грязным номерным знаком, обычно стражи порядка информируют об этом водителя, чтобы он мог на месте почистить его.

В то же время, согласно закону за нечитаемый номерной знак автомобиля полагается штраф до 40 евро.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ