Полиция ищет сбежавшего из спецшколы подростка

Мальчик разговаривал с родителями, социальным работником и полицией по телефону, что указывает на то, что его жизни ничего не угрожает.

Подросток обязан ходить в школу, в которой не появлялся после окончания зимних каникул. Несмотря на то, что он обещал посещать учебное заведение, до сих пор мальчик этого не сделал. По этой причине к делу решили подключить полицию.

"В наших интересах вернуть мальчика в школу со следующей недели. Поэтому мы передали его фотографию полицейскому патрулю и проверили определенные места, в которых он предположительно мог появиться. Но нам необходима помощь общественности", - сказал сотрудник молодежной полиции Ыннела Кыва.