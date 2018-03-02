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Полиция ищет сбежавшего из спецшколы подростка

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ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в поиске сбежавшего из Тапаской спецшколы 14-летнего подростка Аймара.

Мальчик разговаривал с родителями, социальным работником и полицией по телефону, что указывает на то, что его жизни ничего не угрожает. 

Подросток обязан ходить в школу, в которой не появлялся после окончания зимних каникул. Несмотря на то, что он обещал посещать учебное заведение, до сих пор мальчик этого не сделал. По этой причине к делу решили подключить полицию. 

"В наших интересах вернуть мальчика в школу со следующей недели. Поэтому мы передали его фотографию полицейскому патрулю и проверили определенные места, в которых он предположительно мог появиться. Но нам необходима помощь общественности", - сказал сотрудник молодежной полиции Ыннела Кыва.

"Если кто-то увидит 14-летнего Аймара или владеет информацией о его местонахождении, просим сообщит об этом по телефону 612 3000. Предположительно подросток находится в Вильяндимаа, но он мог направиться и в другие уезды", - добавил сотрудник молодежной полиции. 

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