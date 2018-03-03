Крах вовлекающего образования плюс тысячи беспомощных детей

Та же картина наблюдается среди опорных специалистов. В тех обычных школах, в которых таковые имеются, проблемных детей больше, чем в обычных школах, опорных специалистов не имеющих.

Размеры классов и школ, а также количество опорных специалистов, существенно отличаются в разных самоуправлениях. К примеру, для того, чтобы в Таллинне количество опорных специалистов было пропорционально их количеству в Тарту, в столичные школы пришлось бы взять на работу еще около ста человек.

По словам представителя школьных логопедов в Союзе логопедов Эстонии Сийри Клисс, работающей в Таллиннской Яэсмяэской основной школе, выбор в пользу небольших учебных заведений далеко не всегда осуществляется родителями. Зачастую сами школы и самоуправления советуют родителям отправлять проблемных детей в учебные заведения поменьше.

Утверждению Сийри Клисс противоречат слова соцпедагога Таллиннской 32-й средней школы Светланы Пыддер, являющейся также главой Союза соцпедагогов Эстонии. Она заверяет, что в далеком прошлом остались те случаи, когда школы советовали родителям отправлять детей в учебные учреждения, в которых имеются малые классы. Подобные рекомендации якобы противоречат принципу вовлекающего образования.

Обучение проблемного ребенка в обычной школе с большими классами часто означает, что его родители должны дома часами выполнять работу как спецпедагога и логопеда, так и психолога и соцпедагога. По оценке Пыддер, в идеале школьный день должен быть организован так, что наличию ребенка с особыми образовательными потребностями не должна сопутствовать какая-либо дополнительная домашняя работа, а только такая, которую выполняет обычный ребенок.

По мнению Светланы Пыддер, для принятия модели вовлекающего образования в том числе и родителями, в обычных школах должны быть созданы малые классы и в них должно работать больше опорных специалистов.

Выявление проблемных детей предполагает наличие опорных специалистов

Задачей опорных специалистов является не только оказание помощи ученикам с особыми образовательными потребностями, но и выявление таковых. В этом кроется другое возможное объяснение того, почему количество проблемных детей в различных самоуправлениях столь существенно разнится – при отсутствии опорных специалистов наличие проблемных детей не выявляется, вследствие чего им помощь и не оказывается.

По словам логопеда Сийри Клисс, учителя и родители могут не заметить наличие у ребенка особых потребностей, причем не столько из-за нехватки знаний, сколько из-за нежелания признать наличие проблемы.

Глава Союза школьных психологов Эстонии Кармен Майкалу считает, что первым наличие проблемы замечает либо родитель, либо педагог. По ее оценке, в каждой школе должен работать опорный специалист, к которому можно было бы немедленно обратиться. «Покупка этой услуги со стороны при наличии такой необходимости непривычна, неудобна, требует много времени и потому требуемая помощь может остаться не оказанной, - полагает Майкалу. – Если спецпедагог и логопед работают с проблемными детьми исключительно из одной целевой группы, то психолог и соцпедагог могут вести профилактическую работу среди всех школьников без исключения».

Соцпедагог Светлана Пыддер уточнила, что даже при выявлении проблемных детей у педагогов нет ни соответствующей подготовки, ни свободного времени для общения с родителями. Последние также испытывают трудности и нуждаются в помощи. Им нужно подробно разъяснить, почему их ребенку требуется индивидуальная учебная программа или помощь со стороны школьного психолога.

Региональная специфика

Карта показывает, что самоуправления с одинаковым количеством детей с особыми образовательными потребностями, как правило, находятся недалеко друг от друга. Особенно красноречивая картина наблюдается в столице, а также в прилегающих к Таллинну волостях. Третьим возможным объяснением разного количества проблемных детей в самоуправлениях может являться как раз неравномерное развитие Эстонии.