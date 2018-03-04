Кавалер президентской награды переживает за молодое поколение математиков

По мнению Лепика, в Эстонии нужно гораздо чаще, а главное, как можно быстрее, поощрять в поте лица работающих учителей математики, причем как морально, так и финансово. В противном случае, утверждает он, достигнутый высокий уровень может начать стремительно падать: «Глядя в будущее, я предвижу возникновение серьезных проблем, особенно в связи с подрастающим поколением преподавателей математики».

Тревогу Мадиса Лепика подкрепляет красноречивая статистика, опубликованная на сайте Министерства науки и образования. Прежде всего, его пугает тот факт, что более 55% нынешних учителей математики – это люди старше 50 лет, а тех, кому уже больше 60 лет, почти 25%. В то же время математиков моложе 30 лет в школах Эстонии только порядка 7%. «Другими словами, если поколение 60+ приняло бы решение отправиться на пенсию, то на смену ему пришло бы в три раза меньше молодых математиков», - уточняет кавалер президентской награды.

Таково видение будущего, однако руководители школ не могут найти учителей математики уже сейчас. Лет через десять их будет днем с огнем не сыскать, уверен Лепик. К сожалению, как в ТУ, так и в ТЛУ обучающихся по этой специальности студентов можно сосчитать по пальцам одной руки. Сами выпускники гимназий утверждают, что профессия учителя слишком тяжела, а оплата их труда непропорционально низка.

«Для повышения престижа профессии учителя Эстонское государство должно в скорейшем порядке предпринять решительные шаги», - уверен Мадис Лепик, предлагая выплачивать студентам-математикам дополнительные стипендии. Говоря же о зарплате учителей, доцент ТЛУ подчеркивает, что она должна быть гораздо выше средней по стране.

Также учитель учителей советует разработать систему, которая гарантировала бы преемственность авторов учебной литературы – сейчас это головная боль одних лишь коммерческих издательств.