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Финляндия расценила введение экспортных пошлин Трампом как возможное начало торговой войны

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ФОТО: Evan Vucci/AP/Scanpix

Финские политики раскритиковали планы США ввести пошлины на сталь и алюминий.

Бывший премьер-министр Суоми, занимающий сейчас пост заместителя главы Еврокомиссии, Юрки Катайнен заявил Yle, что решение американского президента Дональда Трампа ударит по производителям и экспортерам стали во всем мире. По его словам, одностороннее введение пошлин американцами непременно вызовет ответные действия со стороны Евросоюза. Он предостерег он начала торговой войны, пишет fontanka.fi.

Министр экономического развития Суоми Мика Линтиля заявил, что действия Трампа станут угрозой для международной торговли. Линтиля считает, что пока речь не идет о торговой войне. 

Глава парламентской комиссии по иностранным делам Матти Ванханен написал в своем Twitter, что пошлины США негативно скажутся на развитии мировой экономики.  

Напомним, что американский президент Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на ввоз в страну  стали и алюминия. По его мнению, это должно помочь американским металлургическим компаниям.

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