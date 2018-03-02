Финляндия расценила введение экспортных пошлин Трампом как возможное начало торговой войны

Бывший премьер-министр Суоми, занимающий сейчас пост заместителя главы Еврокомиссии, Юрки Катайнен заявил Yle, что решение американского президента Дональда Трампа ударит по производителям и экспортерам стали во всем мире. По его словам, одностороннее введение пошлин американцами непременно вызовет ответные действия со стороны Евросоюза. Он предостерег он начала торговой войны, пишет fontanka.fi.

Министр экономического развития Суоми Мика Линтиля заявил, что действия Трампа станут угрозой для международной торговли. Линтиля считает, что пока речь не идет о торговой войне.

Глава парламентской комиссии по иностранным делам Матти Ванханен написал в своем Twitter, что пошлины США негативно скажутся на развитии мировой экономики.