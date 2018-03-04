Новая модель школы "Лидер во мне" набирает популярность

В роли основного докладчика выступил владелец лицензии LME в Эстонии Ильмар Раудсеп, другими выступающими стали преподаватели Пеэтриской школы и практикующие модель LME Маарья Кургпылд, Креэт Пийриселг и Хелен Пуллинен.

Одних только высоких рейтингов PISA недостаточно, сказал Ильмар Раудсеп в качестве вступления, добавив при этом, что в XXI веке люди должны быть не только академически подкованными, но и предприимчивыми, критически мыслящими людьми, готовыми к сотрудничеству, а также умеющими общаться и быть хорошими организаторами.

Раудсеп уточнил, что в Эстонии детям хоть и прививают все вышеперечисленные навыки, но в раздробленном виде. Так, например, в школах с предпринимательским уклоном обучают предпринимательству, в свободных от насилия школах умению выходить из конфликтных ситуаций, в творческих школах – творчеству и т.д. Каждая школа гнет свою линию, но целостной картины, в которой ребенок как раз и нуждается, не возникает. Именно ее методика LME и гарантирует, утверждает Раудсеп.

Жителей Эстонии LME поражает своим масштабом. Если в нашей стране речь ведется преимущественно об учениках, способных управлять самими собой, то методика LME говорит об учениках, управляющих другими учащимися. В школах LME все ребята учатся создавать хорошие отношения, управлять группами, реализовывать новые идеи, а также оттачивают другие лидерские качества.

По словам одного из идеологов LME Стивена Кови, это совершенно новая школьная культура. Он пояснил, что обычно школьная культура оказывается такой, какими оказываются установки учителей, а также какими оказываются характеры учеников, инициативы руководителей и т.д. В школах же LME атмосфера предприимчивости и доброжелательности создается совершенно сознательно.

Ильмар Раудсеп уточнил, что согласно методу LME стать лидером означает стать не столько руководителем, сколько лучшим в своей области. Так, например, Неэме Ярви является лидером в мире музыки, а Эрки Ноол – в спорте. Аналогичным образом один ученик станет первым в искусстве, второй в спорте, третий в математике и т.д.

Сейчас в 50 странах по всему миру насчитывается более 3500 школ, работающих по методике LME. Больше всего таковых находится в Северной и Южной Америке, в Европе же с большим отрывом (более 50 школ) лидирует Голландия.