В конце улицы Гонсиори следующим летом появится девятиэтажное здание Добавлено видео!
2 марта 2018 г., 16:22
В марте на участке между магазином Torupilli Selver и Кадриоргской немецкой гимназией начнутся строительные работы, а к лету следующего года здесь появится девятиэтажное задние под названием Kadrioru Plaza, передает Rus.err.ee.
Руководитель центрального бюро Ober-Haus Юлия Юурик сказала ERR, что строительство начнется в марте и по плану должно продлиться 16 месяцев.
На двух подземных этажах разместится парковка на 133 места, на четырех нижних этажах предусмотрены офисы, которые будут сдаваться в аренду. С пятого по девятый этаж будут располагаться квартиры, 20% которых уже забронированы, отметила Юурик.
Авторы проекта – архитекторы Вилен Кюннапу и Айн Падрик.