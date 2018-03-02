суббота, 3 марта 2018 г.
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  • В конце улицы Гонсиори следующим летом появится девятиэтажное здание

В конце улицы Гонсиори следующим летом появится девятиэтажное здание Добавлено видео!

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ФОТО: Kadrioru Plaza

В марте на участке между магазином Torupilli Selver и Кадриоргской немецкой гимназией начнутся строительные работы, а к лету следующего года здесь появится девятиэтажное задние под названием Kadrioru Plaza, передает Rus.err.ee.

Руководитель центрального бюро Ober-Haus Юлия Юурик сказала ERR, что строительство начнется в марте и по плану должно продлиться 16 месяцев.

На двух подземных этажах разместится парковка на 133 места, на четырех нижних этажах предусмотрены офисы, которые будут сдаваться в аренду. С пятого по девятый этаж будут располагаться квартиры, 20% которых уже забронированы, отметила Юурик. 

Авторы проекта – архитекторы Вилен Кюннапу и Айн Падрик.

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