В конце улицы Гонсиори следующим летом появится девятиэтажное здание

Руководитель центрального бюро Ober-Haus Юлия Юурик сказала ERR, что строительство начнется в марте и по плану должно продлиться 16 месяцев.

На двух подземных этажах разместится парковка на 133 места, на четырех нижних этажах предусмотрены офисы, которые будут сдаваться в аренду. С пятого по девятый этаж будут располагаться квартиры, 20% которых уже забронированы, отметила Юурик.