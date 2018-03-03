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Фото и видео: как грамотно и красиво обустроить маленькое помещение

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ФОТО: interiorno.ru

Маленькие комнаты - гостиные, спальни, кухни - нуждаются в тщательно продуманной расстановке немногочисленной мебели, выборе цветовой гаммы, грамотном акцентировании. Чем меньше помещение, тем больше усилий требуется затратить на его оформление.

Если невозможно сменить малогабаритное жилье на просторные апартаменты, следует играть по правилам дизайнерского искусства. Главное – не бояться импровизировать, утверждает Interiorno.ru.

Маленькая комната требует большого внимания в выборе цветовой гаммы. Хорошо освещенное помещение с южной стороны дома прекрасно воспринимает холодные оттенки, а темные северные комнаты нуждаются в теплых или нейтральных оттенках.

Оборудование небольшой спальни состоит из считанных элементов. Как правило, это всего лишь кровать и небольшой шкаф.

ФОТО: Фото: interiorno.ru

В интерьер маленькой гостиной включать массивную мебель нерационально, она займет всю полезную площадь. 

Читаем все полезные советы и смотрим фотографии - ЗДЕСЬ, а видео - ниже.

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