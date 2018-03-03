Фото и видео: как грамотно и красиво обустроить маленькое помещение

Если невозможно сменить малогабаритное жилье на просторные апартаменты, следует играть по правилам дизайнерского искусства. Главное – не бояться импровизировать, утверждает Interiorno.ru.

Маленькая комната требует большого внимания в выборе цветовой гаммы. Хорошо освещенное помещение с южной стороны дома прекрасно воспринимает холодные оттенки, а темные северные комнаты нуждаются в теплых или нейтральных оттенках.

Оборудование небольшой спальни состоит из считанных элементов. Как правило, это всего лишь кровать и небольшой шкаф.

ФОТО: Фото: interiorno.ru

В интерьер маленькой гостиной включать массивную мебель нерационально, она займет всю полезную площадь.