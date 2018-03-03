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  • Галерея: смотрите, как красив американский плавучий дом - просто сказка

Галерея: смотрите, как красив американский плавучий дом - просто сказка

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В американском штате Вашингтон продается плавучий дом сказочной красоты. Любую фотографию его интерьеров и экстерьера можно запросто вставть в рамку и повесить на стену, считает портал Kodu

Плавучий дом общей площадью 77,1 м2 выставлен на продажу за 850 000 долларов. Его празднично-сказочный вид радует глаз и навевает сладкие воспоминания о детстве, когда вам читали волшебные сказки, которые неизменно хорошо кончались. 

Интерьер домика с двумя спальнями тоже не отстает от фасада. Своеобразно отделанные помещения выглядят светлыми, удобными и уютными. Много дерева -  полы, потолки и стеновые панели придают дому слегка деревенский, но очень милый вид. В ванной, между прочим, стоит ванна, сделанная из ствола двухсотлетнего кедра! 

Информацию о доме на английском языке и остальные фотографии, включая снимок уникальной ванны, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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