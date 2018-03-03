Галерея: смотрите, как красив американский плавучий дом - просто сказка

Плавучий дом общей площадью 77,1 м2 выставлен на продажу за 850 000 долларов. Его празднично-сказочный вид радует глаз и навевает сладкие воспоминания о детстве, когда вам читали волшебные сказки, которые неизменно хорошо кончались.

Интерьер домика с двумя спальнями тоже не отстает от фасада. Своеобразно отделанные помещения выглядят светлыми, удобными и уютными. Много дерева - полы, потолки и стеновые панели придают дому слегка деревенский, но очень милый вид. В ванной, между прочим, стоит ванна, сделанная из ствола двухсотлетнего кедра!