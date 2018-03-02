Картина дня: трагедия в Кохтла-Ярве, приключения центристки на вечеринке Путина и инцидент с солдатом-срочником

В многоквартирном доме найдено два трупа

Сегодня днем в Спасательный департамент поступило сообщение, что в Кохтла-Ярве в многоквартирном доме на улице Лехола были найдены два трупа. Читать далее...

Солдат-срочник выстрелил в себя из боевого оружия

В четверг вечером солдат-срочник Куперьяновского пехотного батальона 2-й пехотной бригады, неосторожно обращаясь с огнестрельным оружием, ранил себя, когда вернулся с полевых учений в военный городок Таара в Выру. Читать далее...

Приключения центристки на вечеринке Путина и с городскими деньгами

Входившая до прошлого года в правление Молодежного собрания Центристской партии, а также в Таллиннское молодежное собрание Трийну-Лийс Паабо при посредничестве руководителя молодежной организации партии «Единая Россия» встретилась с Путиным и до сих пор не представила городу отчет о расходах с банковской карточки, находившейся в ее распоряжении. Читать далее... Встретившаяся с Путиным и растратившая городские деньги центристка выходит из партии. Читать далее...

Двое журналистов русского Postimees выиграли премию Союза газет Эстонии

В январе Союз газет Эстонии выбрал номинантов на премии за лучшее мнение и за лучший журналистский материал в СМИ на русском языке. В числе номинантов были два журналиста портала Rus.postimees.ee - Олеся Лагашина и Елизавета Фомина. Читать далее...

Конфликт в стоматологической клинике: проверяйте счета не отходя от кассы

В редакцию портала Rus.Postimees обратился Ростислав, который на тот момент уже больше месяца конфликтовал с Ласнамяэской стоматологической клиникой. Читать далее...

Предупреждение для владельцев ИД-карт

По состоянию на начало марта сертификаты своих ID-карт обновили почти 441 000 человек, из них более 322 000 человек произвели обновление сертификатов дистанционно. Сертификаты ID-карт можно обновить до 31 марта. Читать далее...

Строитель: "Я думал хотя бы в Эмари меня не надуют"

На авиабазе Эмари в Харьюмаа на деньги американцев строят новое здание штаба, проект которого столь засекречен, что описать его на страницах газеты невозможно. Но руководитель строительной фирмы прямо говорит, что для него без разницы, многоквартирный дом это или авиабаза НАТО, и случилось то, что обычно случается на стройке: строители работали по-черному и теперь жалуются на недополученные зарплаты. Читать далее...

Повышение цен на топливо обрушило доходы заправок

Выручка от продаж действующих в Эстонии АЗС снизилась на 17% по сравнению с январем прошлого года. Читать далее...

Будьте осторожны: в Эстонии два интернет-магазина обманывают покупателей

Департамент защиты прав потребителей рекомендует людям держаться подальше от интернет-магазинов iShop.ee и S24 Eesti, которые обирают покупателей. Читать далее...

Смотрите, сколько человек посетили Sikupilli Prisma в первую ночь

Начиная с четверга, 1 марта, гипермаркет Sikupilli Prisma работает круглосуточно. В первую ночь магазин посетили 419 человек. Читать далее...

Пресса Британии: Путин начал новую гонку вооружений