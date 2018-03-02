Картина дня: трагедия в Кохтла-Ярве, приключения центристки на вечеринке Путина и инцидент с солдатом-срочником

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
В многоквартирном доме найдено два трупа
Сегодня днем в Спасательный департамент поступило сообщение, что в Кохтла-Ярве в многоквартирном доме на улице Лехола были найдены два трупа. Читать далее...
Солдат-срочник выстрелил в себя из боевого оружия
В четверг вечером солдат-срочник Куперьяновского пехотного батальона 2-й пехотной бригады, неосторожно обращаясь с огнестрельным оружием, ранил себя, когда вернулся с полевых учений в военный городок Таара в Выру. Читать далее...
Приключения центристки на вечеринке Путина и с городскими деньгами
Входившая до прошлого года в правление Молодежного собрания Центристской партии, а также в Таллиннское молодежное собрание Трийну-Лийс Паабо при посредничестве руководителя молодежной организации партии «Единая Россия» встретилась с Путиным и до сих пор не представила городу отчет о расходах с банковской карточки, находившейся в ее распоряжении. Читать далее... Встретившаяся с Путиным и растратившая городские деньги центристка выходит из партии. Читать далее...
Двое журналистов русского Postimees выиграли премию Союза газет Эстонии
В январе Союз газет Эстонии выбрал номинантов на премии за лучшее мнение и за лучший журналистский материал в СМИ на русском языке. В числе номинантов были два журналиста портала Rus.postimees.ee - Олеся Лагашина и Елизавета Фомина. Читать далее...
Конфликт в стоматологической клинике: проверяйте счета не отходя от кассы
В редакцию портала Rus.Postimees обратился Ростислав, который на тот момент уже больше месяца конфликтовал с Ласнамяэской стоматологической клиникой. Читать далее...
Предупреждение для владельцев ИД-карт
По состоянию на начало марта сертификаты своих ID-карт обновили почти 441 000 человек, из них более 322 000 человек произвели обновление сертификатов дистанционно. Сертификаты ID-карт можно обновить до 31 марта. Читать далее...
Строитель: "Я думал хотя бы в Эмари меня не надуют"
На авиабазе Эмари в Харьюмаа на деньги американцев строят новое здание штаба, проект которого столь засекречен, что описать его на страницах газеты невозможно. Но руководитель строительной фирмы прямо говорит, что для него без разницы, многоквартирный дом это или авиабаза НАТО, и случилось то, что обычно случается на стройке: строители работали по-черному и теперь жалуются на недополученные зарплаты. Читать далее...
Повышение цен на топливо обрушило доходы заправок
Выручка от продаж действующих в Эстонии АЗС снизилась на 17% по сравнению с январем прошлого года. Читать далее...
Будьте осторожны: в Эстонии два интернет-магазина обманывают покупателей
Департамент защиты прав потребителей рекомендует людям держаться подальше от интернет-магазинов iShop.ee и S24 Eesti, которые обирают покупателей. Читать далее...
Смотрите, сколько человек посетили Sikupilli Prisma в первую ночь
Начиная с четверга, 1 марта, гипермаркет Sikupilli Prisma работает круглосуточно. В первую ночь магазин посетили 419 человек. Читать далее...
Пресса Британии: Путин начал новую гонку вооружений
Презентация новейшего российского оружия в ходе послания президента Владимира Путина Федеральному собранию подстегнет страхи, связанные с возможностью начала новой гонки вооружений между Россией и США, пишет Financial Times. Читать далее...
Осужденный за убийство и признанный невменяемым выкладывает в интернет видео из психбольницы
"2018 год. Психиатрическая больница Ямеяла. Я – Владимир Яриков, жертва карательной психиатрии". Так начинается один из его репортажей. Их десятки. Многие набирают тысячи просмотров. Людям же интересно, как живется тем, кто находится на принудительном лечении. Тем более что Яриков почти в каждом видео сообщает, что это – карательная психиатрия, и людей здесь держат ни за что. Руководство больницы в курсе, но поделать пока ничего не может. Более того, одно из СМИ даже приняло Ярикова в качестве корреспондента на работу. Читать далее...
Суд: потомки лиц, получивших гражданство Эстонии в России после Тартуского мира, не являются гражданами Эстонии
В пятницу административная коллегия Госсуда согласилась с судами двух низших инстанций в том, что потомки лиц, оптировавших гражданство Эстонии в России после заключения Тартуского мирного договора, не являются гражданами Эстонии, если за оптацией не последовало переселение в независимую Эстонию. Читать далее...
Отравленная в Таллинне собака борется с острой почечной недостаточностью
Вечером 22 февраля Керсти Кальбус вместе со своей собакой Арабеллой ждали троллейбуса на остановке «Линну-теэ», когда со спины к собаке приблизилась незнакомая женщина. Читать далее...
Цветочные киоски на улице Виру готовятся к открытию
Сегодня Таллинский административный суд изменил свою позицию относительно запрета на предоставление в пользование торговых киосков на улице Виру, 26. Читать далее...
Стрельба в общежитии американского университета
В США 19-летний Джеймс Дэвис-младший открыл стрельбу в одном из общежитий на территории Центрального университета штата Мичиган. В результате его действий погибли по меньшей мере два человека. Читать далее...