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Цены на квартиры в Харьюмаа пошли вверх

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ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Цены, которые запрашивают продающие в Харьюском уезде свои квартиры собственники, поднимаются. Главной причиной считаются нехватка жилых площадей и одновременно большой спрос на них, пишет Kodu.  

В январе на портале KV.EE было выставлено на продажу 5539 квартир в Харьюмаа со средней ценой квадратного метра - 1987 евро. Из этих квартир 86%, или 4778 квартир находились в Таллинне. Средняя запрашиваемая цена квадратного метра квартиры в Таллинне - 2097 евро. 

Выставленные на продажу на портале KV.EE квартиры в Харьюмаа подорожали. В случае Таллинна и его ближайших пригородов рост цен хотя бы частично объясняется продажей новых квартир, которые существенно дороже и повышают среднюю цену предложения. 

Чем дальше от Таллинна, тем меньше новостроек, особенно это касается многоквартирных домов. Поэтому недвижимость на окраинах Харьюмаа дорожает, но очень умеренными темпами. 

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