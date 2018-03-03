Цены на квартиры в Харьюмаа пошли вверх

В январе на портале KV.EE было выставлено на продажу 5539 квартир в Харьюмаа со средней ценой квадратного метра - 1987 евро. Из этих квартир 86%, или 4778 квартир находились в Таллинне. Средняя запрашиваемая цена квадратного метра квартиры в Таллинне - 2097 евро.

Выставленные на продажу на портале KV.EE квартиры в Харьюмаа подорожали. В случае Таллинна и его ближайших пригородов рост цен хотя бы частично объясняется продажей новых квартир, которые существенно дороже и повышают среднюю цену предложения.