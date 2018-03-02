суббота, 3 марта 2018 г.
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Цветочные киоски на улице Виру готовятся к открытию

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ФОТО: Eero Vabamägi

Сегодня Таллинский административный суд изменил свою позицию относительно запрета на предоставление в пользование торговых киосков на улице Виру, 26, благодаря чему 8 марта цветы можно будет приобрести уже там.

Отмена судом запрета позволяет заключить договоры о предоставлении киосков в пользование. Они будут пока действовать до 19 марта, и, если решение суда не будет обжаловано, будут перезаключены уже на весь трехлетний период.

Суд ознакомился дополнительно с обоснованиями жалобы и решил, что простой киосков без использования не отвечает ничьим интересам, а жалобы трудно считать  настолько перспективными, что целесообразны превентивные меры на срок больше, чем до 19 марта, а после этого и на весь трехлетний период.  Суд счел достоверным, что победители торгов на пользование киосками заключили договоры с поставщиками и работниками, так что недопущение использования киосков не только обрекает их на недополучение дохода, но и наносит прямой материальный ущерб.

Город, в свою очередь, надеется, что победители торгов, которые позавчера получили информацию, что к Женскому дню торговлю развернуть будет невозможно, не успели отменить заказы, и цветов на праздник хватит всем.

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