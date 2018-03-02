Союз строительных фирм: у нас есть много предложений, как навести порядок на стройплощадках

Сегодня Postimees написал о том, что выплата зарплат в конвертах практикуется и на таких объектах государственного значения, как авиабаза Эмари, где каменщики остались от зарплаты. По словам исполнительного директора Союза строительных фирм, у них есть несколько предложений, как навести порядок на стройплощадках, пишет Postimees.
По словам исполнительного директора Эстонского союза строительных фирм Индрека Петерсона, они вместе с Налоговым департаментом искали решения как для снижения выплаты зарплат в конвертах на стройплощадках, так и для того, чтобы у генподрядчиков был бы более ясный обзор того, кто точно работает на их стройках.
«Мы тут с Налоговым департаментом пытались придумать какие-то методы,- сказал Петерсон, признав, что пока ничего конкретного из придуманного в использование принято не было. – Мы пытаемся двигаться в этом направлении, но это не так-то просто».
И хотя сейчас работодатели должны регистрировать работников в соответствующем регистре, генподрядчики говорят, что проверка всех работников занимает слишком много времени. По словам представителя союза, это по-прежнему остается большой проблемой для предпринимателей в области строительства, поэтому они считают, что регистр работников нужно и дальше развивать, чтобы он лучше соответствовал особенностям строительного сектора.
«Если доступ на объекты будет проходить через электронные ворота, то в любом случае у работника должна будет иметься карточка, на которую нанесен штрих-код, и на основании этого кода при помощи какого-то мобильного приложения или охранника у этих самых ворот, можно будет определить, является ли показавший карту работник тем самым человеком, в какой фирме он работает и кем.
Тогда уже будет просто проверить, находится ли он в списках субподрядчиков этого объекта: «Сегодня эта система не таком уровне не работает, но она могла бы упростить ситуацию». Второе предложение строителей связано с условиями договоров, которые касались бы только объектов, возводимых в рамках господрядов, как, например, авиабаза в Эмари.
Э-регистр для оценки субподрядчиков
Это предусматривает, что если генподрядчик берет на себя какое-то договорное обязательство, то он может заключать договор о субподряде только с теми партнерами, которые выполнили определенные критерии. «Об этих признаках мы договорились и с Налоговым департаментом, но проверка соответствия этим признакам сегодня вызывает беспокойство»,- сказал Петерсон.
Предприниматели думают, что это могло бы работать в виде э-регистра в системе Налогового департамента: «Было бы достаточно, если бы до заключения договора, генподрядчик мог зайти в Интернет и вбить регистрационный код, по которому автоматически получил бы ответ, соответствует ли фирма признакам хорошего предприятия».
Так генподрядчик получил бы оценку налоговому поведению субподрядчика, информацию о риске выплаты зарплат в конвертах и обо многих других критериях. «Чего бы мы сами хотели, так это чтобы у партнера был действующий годовой отчет. Также было бы хорошо, чтобы такой регистр позволял оценить, есть ли у предприятия согласно последнему годовому отчету работники, или нет».
«Если он не может показать работников, то трудно предположить, что когда этот субподрядчик придет выполнять работу, то будет работать со своим людьми и выполнит взятые на себя обязательства», - сказал представитель Союза строительных фирм. Также у предприятия и связанных с ним людей не должно быть действующих наказаний: «В некоторых случаях у Налогового департамента есть право заставить генподрядчика брать на себя большую ответственность».
Поскольку все эти данные разными способами так и так поступают в систему Налогового департамента, то, по оценке строительных фирм, создание новых алгоритмов, как все эти данные собрать вместе, не будет сложным. В данные же момент главным препятствием является то, что у такого регистра нет анализа влияния, связанного с законодательством.
«Если мы начнем через регистр заниматься таким оповещением, может возникнуть противостояние на уровне законов в другой, например, области законов о налогообложении», - привел Петерсон пример того, почему этим методам обязательно нужно дать юридический анализ, чтобы они не противоречили другим законам. «Если противоречий нет, нужно быстро действовать дальше. Если есть, то нужно внести предложения об изменении законов».
Официально четверть зарплат выплачиваются в конвертах
И хотя, по словам Петерсона, строительный сектор в плане зарплат в конвертах уступает сфере услуг, в конце прошлого года доля черной работы в строительстве официально составляла 24-25 процентов: «Это очень много».
Однако это, по его словам, в большей степени касается микропредприятий: «То есть это по определению те предприятия, которые на самом деле выполняют эту работу – такие маленькие фирмы, состоящие их трех, четырех, пяти человек». Кроме того предприятия, которые работают там, где конкуренция очень большая и ситуация более печальная.
«Как правило, если мы посмотрим, то у крупных генпорядчиков требование о средней зарплате с большой долей вероятности выполнено, и большая часть из них не будет что-то урезать за счет этого. У маленьких - да, когда количество субподрядчиков большое, то каждый слой хочет получить какую-то прибыль и, к сожалению, на самое последнее звено остается меньше всего средств. По этой причине и рискуют больше», - отметил Петерсон.