Союз строительных фирм: у нас есть много предложений, как навести порядок на стройплощадках

По словам исполнительного директора Эстонского союза строительных фирм Индрека Петерсона, они вместе с Налоговым департаментом искали решения как для снижения выплаты зарплат в конвертах на стройплощадках, так и для того, чтобы у генподрядчиков был бы более ясный обзор того, кто точно работает на их стройках.

«Мы тут с Налоговым департаментом пытались придумать какие-то методы,- сказал Петерсон, признав, что пока ничего конкретного из придуманного в использование принято не было. – Мы пытаемся двигаться в этом направлении, но это не так-то просто».

И хотя сейчас работодатели должны регистрировать работников в соответствующем регистре, генподрядчики говорят, что проверка всех работников занимает слишком много времени. По словам представителя союза, это по-прежнему остается большой проблемой для предпринимателей в области строительства, поэтому они считают, что регистр работников нужно и дальше развивать, чтобы он лучше соответствовал особенностям строительного сектора.

«Если доступ на объекты будет проходить через электронные ворота, то в любом случае у работника должна будет иметься карточка, на которую нанесен штрих-код, и на основании этого кода при помощи какого-то мобильного приложения или охранника у этих самых ворот, можно будет определить, является ли показавший карту работник тем самым человеком, в какой фирме он работает и кем.

Тогда уже будет просто проверить, находится ли он в списках субподрядчиков этого объекта: «Сегодня эта система не таком уровне не работает, но она могла бы упростить ситуацию». Второе предложение строителей связано с условиями договоров, которые касались бы только объектов, возводимых в рамках господрядов, как, например, авиабаза в Эмари.

Э-регистр для оценки субподрядчиков

Это предусматривает, что если генподрядчик берет на себя какое-то договорное обязательство, то он может заключать договор о субподряде только с теми партнерами, которые выполнили определенные критерии. «Об этих признаках мы договорились и с Налоговым департаментом, но проверка соответствия этим признакам сегодня вызывает беспокойство»,- сказал Петерсон.

Предприниматели думают, что это могло бы работать в виде э-регистра в системе Налогового департамента: «Было бы достаточно, если бы до заключения договора, генподрядчик мог зайти в Интернет и вбить регистрационный код, по которому автоматически получил бы ответ, соответствует ли фирма признакам хорошего предприятия».

Так генподрядчик получил бы оценку налоговому поведению субподрядчика, информацию о риске выплаты зарплат в конвертах и обо многих других критериях. «Чего бы мы сами хотели, так это чтобы у партнера был действующий годовой отчет. Также было бы хорошо, чтобы такой регистр позволял оценить, есть ли у предприятия согласно последнему годовому отчету работники, или нет».