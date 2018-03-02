Теракт в Буркина-Фасо: боевики напали на посольство Франции

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"В Уагадугу произшло нападение. Оставайтесь в помещениях. На данный момент неизвестно, какие именно объекты находятся под угрозой", - говорится в заявлении французского посольства на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в курсе событий в Буркина-Фасо. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца. В Париже призвали всех соотечественников, находящихся в африканской стране, соблюдать меры предосторожности.

The Local со ссылкой на AFP пишет, что боевики напали на посольство Франции в Буркина-Фасо, центр местного военного командования и французский культурный центр, находящиеся в центре Уагадугу. При этом очевидцы сообщают, что слышали не только выстрелы, но и взрывы.

По информации журналистов, при нападении на посольство шестеро боевиков были убиты, еще несколько получили ранения различной степени тяжести. В столице Буркина-Фасо были усилены меры безопасности. На место были дислоцированы элитные подразделения французских войск.

Министр по коммуникациям Буркина-Фасо Реми Данжуину вскоре подтвердил информацию о четырех убитых исламских экстремистах. Он также признал, что официальные власти пока не располагают данными о точном количестве нападавших и о том, удалось ли кому-нибудь из боевиков скрыться, сообщает AP.

В местный госпиталь уже поступило несколько раненых мирных жителей, однако их точное число пока неизвестно.

Мэр Уагадугу Арман Беуинде уже назвал произошедшее террористической атакой. "Целями стали посольство Франции, а также генштаб, на который напали около десяти боевиков. Они подорвали автомобиль, начиненный взрывчаткой", - приводит его слова Jeune Afrique.

Отметим, что 27 ноября 2017 года, за день до приезда в страну президента Макрона, на севере столицы Уагадугу неизвестные бросили гранату в сторону французской военной машины. В результате пострадали трое гражданских лиц, один из них получил серьезные ранения.

На следующий день автобус с делегацией из Парижа был закидан камнями в столице африканской страны. Во время инцидента Макрон находился на переговорах со своим коллегой, президентом Буркина-Фасо Роком Марком Кристианом Каборе.

В конце февраля французские власти заявили о том, что с лета 2014 года в ходе операции "Бархан", целью которой является уничтожение исламских террористов в Западной Африке, им удалось ликвидировать 450 боевиков.