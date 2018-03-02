Теракт в Буркина-Фасо: боевики напали на посольство Франции

В столице Буркина-Фасо городе Уагадугу неизвестные вооруженные люди открыли огонь у посольства Франции. По предварительным данным, боевики сначала напали на прохожих, а затем попытались проникнуть на территорию дипломатического представительства. В Уагадугу уже квалифицировали произошедшее как теракт. По последней информации, в результате нападения погибли шестеро боевиков, передает Newsru.
"В Уагадугу произшло нападение. Оставайтесь в помещениях. На данный момент неизвестно, какие именно объекты находятся под угрозой", - говорится в заявлении французского посольства на официальной странице дипмиссии в Facebook.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в курсе событий в Буркина-Фасо. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца. В Париже призвали всех соотечественников, находящихся в африканской стране, соблюдать меры предосторожности.
The Local со ссылкой на AFP пишет, что боевики напали на посольство Франции в Буркина-Фасо, центр местного военного командования и французский культурный центр, находящиеся в центре Уагадугу. При этом очевидцы сообщают, что слышали не только выстрелы, но и взрывы.
По информации журналистов, при нападении на посольство шестеро боевиков были убиты, еще несколько получили ранения различной степени тяжести. В столице Буркина-Фасо были усилены меры безопасности. На место были дислоцированы элитные подразделения французских войск.
Министр по коммуникациям Буркина-Фасо Реми Данжуину вскоре подтвердил информацию о четырех убитых исламских экстремистах. Он также признал, что официальные власти пока не располагают данными о точном количестве нападавших и о том, удалось ли кому-нибудь из боевиков скрыться, сообщает AP.
В местный госпиталь уже поступило несколько раненых мирных жителей, однако их точное число пока неизвестно.
Мэр Уагадугу Арман Беуинде уже назвал произошедшее террористической атакой. "Целями стали посольство Франции, а также генштаб, на который напали около десяти боевиков. Они подорвали автомобиль, начиненный взрывчаткой", - приводит его слова Jeune Afrique.
Des soldats français déposés dans le centre de Ouagadougou par hélicoptère #Iwili @rochkaborepf @Elysee @EmmanuelMacron #Civ225 pic.twitter.com/a5HSihTGae— Lettre du Continent (@LettreContinent) 2 марта 2018 г.
#BurkinaFaso: Ongoing terrorist attack in #Ouagadougou now confirmed by multiple sources, some speak of more than one target including #EMGA HQ and #France's Embassy pic.twitter.com/dQjAOD9T7K— MENASTREAM (@MENASTREAM) 2 марта 2018 г.
Отметим, что 27 ноября 2017 года, за день до приезда в страну президента Макрона, на севере столицы Уагадугу неизвестные бросили гранату в сторону французской военной машины. В результате пострадали трое гражданских лиц, один из них получил серьезные ранения.
На следующий день автобус с делегацией из Парижа был закидан камнями в столице африканской страны. Во время инцидента Макрон находился на переговорах со своим коллегой, президентом Буркина-Фасо Роком Марком Кристианом Каборе.
В конце февраля французские власти заявили о том, что с лета 2014 года в ходе операции "Бархан", целью которой является уничтожение исламских террористов в Западной Африке, им удалось ликвидировать 450 боевиков.
Париж в рамках операции "Бархан" отправил в регион около четырех тысяч военнослужащих. По информации СМИ, Франция предпринимает усилия, чтобы сократить свое физическое присутствие в регионе. Для этого французская сторона в усиленном режиме тренирует военных из Мали, Нигера, Буркина-Фасо, Чада и Мавритании, чтобы создать пять тысяч подготовленных бойцов для противодействия террористам.