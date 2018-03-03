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В центре Москвы построят семнадцать вилл для толстосумов

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ФОТО: скриншот с Google Maps

В центре Москвы вместо бизнес-центра построят частные виллы для богачей. Элитные коттеджи появятся на улице Долгоруковской - в самом сердце столицы, в 500 метрах от Садового кольца, пишет Realty.newsru.com.

На территории в 0,48 га - это примерно 2/3 футбольного поля - девелопер планирует разместить семнадцать роскошных коттеджей. Проект оценивают в 2 млрд рублей.

Земельный участок на Долгоруковской улице приобрел девелопер Stone Hedge. Гендиректор компании Максим Гейзер не разглашает имя продавца и сумму сделки, пишут "Ведомости".

По данным двух консультантов по недвижимости, сейчас на этой территории расположен бизнес-центр "Артагон" площадью 3 тыс. кв. метров. 

По словам Гейзера, девелопер планирует на купленном участке построить элитный жилой комплекс площадью 5 тысяч кв. м, состоящий из 17 индивидуальных вилл. Средняя площадь одного коттеджа будет равна 294 кв. метрам. 

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