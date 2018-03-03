В центре Москвы построят семнадцать вилл для толстосумов

В центре Москвы вместо бизнес-центра построят частные виллы для богачей. Элитные коттеджи появятся на улице Долгоруковской - в самом сердце столицы, в 500 метрах от Садового кольца, пишет Realty.newsru.com.
На территории в 0,48 га - это примерно 2/3 футбольного поля - девелопер планирует разместить семнадцать роскошных коттеджей. Проект оценивают в 2 млрд рублей.
Земельный участок на Долгоруковской улице приобрел девелопер Stone Hedge. Гендиректор компании Максим Гейзер не разглашает имя продавца и сумму сделки, пишут "Ведомости".
По данным двух консультантов по недвижимости, сейчас на этой территории расположен бизнес-центр "Артагон" площадью 3 тыс. кв. метров.
По словам Гейзера, девелопер планирует на купленном участке построить элитный жилой комплекс площадью 5 тысяч кв. м, состоящий из 17 индивидуальных вилл. Средняя площадь одного коттеджа будет равна 294 кв. метрам.