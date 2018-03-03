В центре Москвы построят семнадцать вилл для толстосумов

На территории в 0,48 га - это примерно 2/3 футбольного поля - девелопер планирует разместить семнадцать роскошных коттеджей. Проект оценивают в 2 млрд рублей.

Земельный участок на Долгоруковской улице приобрел девелопер Stone Hedge. Гендиректор компании Максим Гейзер не разглашает имя продавца и сумму сделки, пишут "Ведомости".

По данным двух консультантов по недвижимости, сейчас на этой территории расположен бизнес-центр "Артагон" площадью 3 тыс. кв. метров.