Погромы в Афинах: анархисты разгромили магазины в центре города

В пятницу, 1 марта, в столице Греции анархисты громили магазины в центре города. Полиция вывела на улицы дополнительно 200 правоохранителей, сообщает Protothema.

Отмечается, что около 18 молодых людей с молотками и железными дубинками атаковали магазины в центре Афин, нанеся значительный материальный ущерб. Это уже второе такое нападение на этой неделе. Ни в одном инциденте никто не пострадал.

Члены анархических групп продолжают нападения в поддержку подозреваемого в покушении на бывшего премьер-министра Лукаса Пападемоса.

В прошлом году 70-летний Пападемос был серьезно ранен, открыв в машине оставленный ему пакет.