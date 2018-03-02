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Погромы в Афинах: анархисты разгромили магазины в центре города

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ФОТО: LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Scanpix

Для противодействия членам анархических групп правоохратинели вывели на улицы подкрепление в 200 полицейских. Греческие анархисты требуют освободить их коллегу, сообщает Rus.tvnet.lv.

В пятницу, 1 марта, в столице Греции анархисты громили магазины в центре города. Полиция вывела на улицы дополнительно 200 правоохранителей, сообщает Protothema.

Отмечается, что около 18 молодых людей с молотками и железными дубинками атаковали магазины в центре Афин, нанеся значительный материальный ущерб. Это уже второе такое нападение на этой неделе. Ни в одном инциденте никто не пострадал.

Члены анархических групп продолжают нападения в поддержку подозреваемого в покушении на бывшего премьер-министра Лукаса Пападемоса.

В прошлом году 70-летний Пападемос был серьезно ранен, открыв в машине оставленный ему пакет.

В отправке пакета обвиняют 29-летнего мужчину. Он находится в тюрьме, и недавно его должны были перевезти из Афин в один из городов в центральной Греции. В знак протеста мужчина объявил голодовку, из-за чего попал в больницу.

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